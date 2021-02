A legtöbb olasz párt támogatja Mario Draghi kormányalkítását

Megérkezett az Európai Gyógyszer Ügynökség által engedélyezett oltóanyag, az oxfordi AstraZeneca-vakcina első szállítmánya Magyarországra. Az orosz vakcina megbízható és biztonságos, egy kisebb adaggal már akár a jövő héten meg tudja kezdeni vele Magyarország az oltást - erről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója beszélt az M1-en. Szentiványi Mátyás elmondta: a brit orvosi szaklap, a Lancet által is biztonságosnak és mintegy 92 százalékos hatékonyságúnak tartott oltóanyaggal kapcsolatban a magyar hatóságok a szer biztonságosságát, hatékonyságát és minőségét vizsgálják. Az emberi erőforrások minisztere arra bíztat mindenkit, hogy éljen a koronavírus elleni oltás lehetőségével, ezzel is védve szerettei, barátai, ismerősei és környezete egészségét. 1561 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 375 125-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 026 főre emelkedett. Minden egyes nap életeket és munkahelyeket jelent a vakcinabeszerzésnél - mondta közösségi oldalán a külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás hozzátette: a brüsszeli folyamatok lassúnak bizonyultak, ezért Magyarország - az Európai Unióban elsőként - felvette a kapcsolatot és megállapodott Kínával valamint Oroszországgal. Az Európai Parlamentben is nő az érdeklődés a keleti oltóanyagok iránt - nyilatkozta a Fidesz EP-képviselője a Magyar Nemzetnek. Tóth Edina a lapnak arról számolt be, hogy egyre többen osztják a magyar véleményt, miszerint egészségügyi válsághelyzetben nem lehet a nyugati vakcinákra várni. Nem lehet hatékonyság szerint rangsorolni a Magyarországon elérhető koronavírus elleni védőoltásokat, valamennyinek rendkívül kevés a mellékhatása, és mindegyik képes megakadályozni a súlyos megbetegedést - mondta Szlávik János az M1-en. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hangsúlyozta, egyik vakcina esetében sincs több mellékhatás, mint a korábban megismert más típusú oltásoknál. A baloldal a magyar emberek egészségéért történő aggódás álcája mögé bújva ismét hangulatot kelt - írta közleményében a KDNP. 3000 köztéri zöld szemetest szerelt le az FKF Budapesten január végéig. A cég a kormányzati elvonásokkal indokolta a döntést, így azonban vannak olyan helyek a városban, ahol emiatt több száz méteren nincs kuka. Az újkori politikatörténet legnagyobb gazdasági csomagja érkezik - jelentette be az országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke. Bánki Erik közölte: a baloldal a korábbi válság alatt agyonadóztatta és eladósította a magyar vállalkozásokat, megszüntették az olcsó, államilag támogatott lakáshitelezést. A nemzeti kormány azonban az első pillanattól kezdve a vállalkozások mellé állt. Vitán felül áll, hogy a külpiacokon aktív, exportáló magyar vállalatok számára az egyik legfontosabb szempont a pénzügyi stabilitás kérdése - közölte Szijjártó Péter bejelentve, hogy év végéig elérhető lesz az EXIM Bank kárenyhítő programcsomagja. Összegyűlt a szükséges számú aláírás a székelyekért indított petícióhoz. Lettországgal együtt már 9 ország állampolgárai támogatják a beadványt. Mivel nem követett el semmi rosszat, így nem fél semmitől - mondta Matteo Salvini az ellene indított perrel kapcsolatban a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban. A volt olasz belügyminiszter azt is elmondta, hogy óriási tisztelettel gondol a magyar népre. A világon 105,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában is fogják gyártani legalább az egyik olyan koronavírus elleni oltóanyagot, amelynek használatát az Európai Unió már engedélyezte - közölte Florian Citu román miniszterelnök. Albániában rekordszámú napi új fertőzést jegyeztek fel péntekről szombatra: 1130-cal nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma. Ilyen sok esetet a járvány kezdete, tavaly március óta nem regisztráltak a balkáni országban. Több mint ötezren haltak meg egy nap alatt az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzés következtében, többen mint Kínában összesen a járvány kitörése óta. A kínai gyógyszeripari felügyelet engedélyezte a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina széles körű alkalmazását. Akár 700 ezer halottja is lehet a koronavírus-járványnak nyár elejére az Egyesült Államokban - a Washington Egyetem egészségügyi előrejelzésében szereplő legrosszabb forgatókönyv szerint. Kuba szombattól karanténnal és koronavírus-teszteléssel fogadja a külföldről érkező légiutasokat a koronavírus-járvány fékezése végett - adta hírül a kubai kormány. A politikai foglyok azonnali elengedésére szólította fel szombaton a fehérorosz hatóságokat Angela Merkel német kancellár, és követelte, hogy Minszk haladéktalanul vessen véget az elnyomásnak. Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikus híveinél. Ezrek tüntettek Tuniszban a rendőri túlkapások ellen, amelyek gyakorlata a tiltakozók szerint az utóbbi időben veszélybe sodorta a 2011-es forradalom során kivívott szabadságjogokat. Szabadon engedték Egyiptomban az al-Dzsazíra katari székhelyű pánarab hírtelevízió egy újságíróját, akit több mint négy évig tartottak előzetes letartóztatásban - közölte a férfi ügyvédje. Ferenc pápa nőt nevezett ki a Katolikus Püspöki Szinódus segédtitkárává, amire még nem volt példa - adta hírül a dpa német hírügynökség. Elhunyt 29 éves korában Siklósi Örs, Az AWS énekese - tudatta a zenekar közösségi oldalán. Az énekest, aki tavaly óta küzdött súlyos betegséggel, pénteken érte a halál. Lefoglalt ingatlanok és ingóságok árverezéséből 865 millió forint folyt be a NAV-hoz tavaly, míg 2019-ben több mint 2 milliárd forint, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt ugyanis nem voltak árverések - közölte az adóhatóság. Hosszú Katinka két, Milák Kristóf pedig egy aranyérmet nyert a Golden Tour nemzetközi úszóverseny-sorozat első, nizzai állomásán. Baji Balázs a második, Kozák Luca pedig a harmadik helyen végzett 60 méter gáton a metzi nemzetközi fedett pályás atlétikai versenyen. Szabadon engedték Egyiptomban az al-Dzsazíra katari székhelyű pánarab hírtelevízió egy újságíróját, akit több mint négy évig tartottak előzetes letartóztatásban - közölte a férfi ügyvédje. Női kézilabda Bajnokok Ligája: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég) 30:28; Podravka Koprivnica (horvát)-Győri Audi ETO KC 15:33 A BVSC a harmadik mérkőzését is elveszítette a női vízilabda Euroliga selejtezőjének C csoportjában, így negyedik helyezettként nem jutott tovább. Labdarúgó NB I: Diósgyőr-Kisvárda 2:0; Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 2:1; MTK Budapest-Újpest FC 1:3 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - FTC-Telekom 5:1; Gyergyói Hoki Klub (romániai)-Titánok 3:2; Sport Club Csíkszereda (romániai)-UTE 4:2