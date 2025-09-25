A légtérben megjelent drónok miatt órákra lezárták Dánia Aalborg repülőterét csütörtök hajnalban

Megosztás itt:

Dánia Aalborg repülőterét órákra lezárták csütörtök hajnalban a légtérben megjelent drónok miatt, két nappal azután, hogy az ország legforgalmasabb repülőterét, a koppenhágait szintén drónészlelések miatt kellett lezárni. A dán rendőrség közölte, hogy a két repülőtér fölött repülő drónok hasonló mintázatot követtek. Hozzátették, hogy az ország fegyveres erőit is érinti az ügy, mivel az Aalborg repülőtér katonai bázisként is szolgál – számolt be a The Guardian.

Az észak-jyllandi rendőrség szerint Aalborg felett több drónt láttak, fényekkel repültek, és először helyi idő szerint 21:44-kor észlelték őket szerda este. A rendőrség nem tudta megmondani, ugyanazok-e, mint a koppenhágai drónok, és túl korainak nevezték, hogy megállapítsák, ki állhat mögöttük, és mi a céljuk.

A hatóságok megpróbálták leszedni a drónokat, kiderült, sikertelenül. A légi forgalom négy órára leállt. A rendőrség a nemzetbiztonsági szolgálattal és a fegyveres erőkkel együttműködve vizsgálódik a helyszínen. A rendőrség arról is beszámolt, hogy szerda este dróntevékenységet észleltek az esbjergi, sönderborgi és skrydstrupi repülőterek környékén is. A tájékoztatás szerint Sonderborgban csütörtök reggel 7 óráig, Esbjergben pedig 8 óráig volt forgalom a repülőtéren.

Dánia kedden a koppenhágai incidenst az ország kritikus infrastruktúrája elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak minősítette, és összefüggésbe hozta azzal az orosz dróntevékenységgel, amely több európai országban okozott fennakadásokat.

Hétfő este a norvég Oslo repülőterét is lezárták három órára drónészlelés miatt. A norvég és a dán hatóságok egyeztetnek az ügyben, de eddig nem találtak kapcsolatot a két incidens között – közölte a norvég külügyminiszter. Múlt héten is leállt több európai reptér, akkor egy összehangolt kibertámadás miatt. A berlini légikikötő forgalmában napokig tartott a zavar.

