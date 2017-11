A légszívóba kerülő víz okozott rövidzárlatot az argentin tengeralattjárón – a haditengerészet szerint. A 44 fős személyzet túléléséhez fűzött reményeket nagyrészt szertefoszlatták azok a jelentések, amelyek szerint víz alatti robbanást észleltek abban a térségben, ahonnan november 15-én utoljára jelentkezett be a San Juan. Azóta semmi jel nem érkezett a tengeralattjáróról, és a hajótestet sem találják, bár nemzetközi akció indult a felkutatására. A haditengerészet szerint a kapitány akkor arról számolt be, hogy víz ömlött be a hajó légszívóján keresztül, miközben éppen zajlott az akkumulátorok töltése. A víz a szellőztetőrendszeren keresztül folyt be a hajóorrba, az ott lévő egyik akkumulátorrekeszbe, ahol a csatlakozókon rövidzárlatot okozott.