A legfőbb motivációt a gazdasági okok jelentik a fiatal felnőtt migránsok számára

Továbbá a megkérdezettek 23 százaléka említett még a politikai okokat, sőt viszonylag sokan (24 százalék) még korrupciót is említettek. Érdekes, hogy csak 27 százalék nyilatkozott úgy, hogy saját biztonságuk érdekében fontolgatják a távozást. Sokan a szükséges okmányok hiányában is készek lennének elhagyni hazájukat, különösen Marokkóban, ahol a megkérdezettek 53 százaléka hajlandó vállalni az irreguláris migrációt.

