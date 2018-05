A legbelső körnél tart a nyomozás, hamarosan Trump is terítékre kerül

Már konkrét kérdéseket is megfogalmazott Robert Mueller amerikai különleges ügyész, amivel Donald Trumpot várja egy meghallgatásra. Az elnöki kampány és az oroszok kapcsolata után nyomozó különleges ügyész kérdéseit már egyeztette az elnök jogi csapatával is, ezt szerezte meg a New York Times.

Nem tud szabadulni Donald Trump az oroszok árnyéktól. Egyre erősebb ugyanis a gyanú, hogy volt kapcsolat a 2016-os elnöki kampánya és az oroszok között. Az FBI egykori igazgatója Robert Mueller szisztematikusan vadássza le a Trump-kampány kulcsfiguráit, akikkel akár vádalkut is köthet, abban az esetben, ha másokra vallanak. A nyomozás már Trump legbelső köréhez is elért, a különleges ügyész pedig hamarosan az elnököt is meghallgathatja.

A New York Times megszerezte azokat a kérdéseket, amelyeket Trump meghallgatásakor tervez feltenni Robert Mueller, aki továbbra is azt firtatná, hogy miről beszélt Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója Michael Flynn még a beiktatása előtt az orosz nagykövettel Szergej Kiszliakkal, valamint, hogy miért rúgta ki James Comey-t az FBI igazgatóját.

Ezekről a kérdésekről a CNN szerint már meg is egyezett a különleges ügyésszel az elnök állandóan változó jogi csapata. Közben Donald Trump továbbra is boszorkányüldözésről beszél, így nem biztos, hogy hajlandó elmenni a meghallgatásra, sőt többször utalt arra is, hogy egyszerűen inkább kirúgja Robert Muellert.