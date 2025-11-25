Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 25. Kedd Katalin napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Híradó 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót

2025. november 25., kedd 13:18 | MTI/
kőolaj Aleksandar Vucic Egyesült Államok Szerb Kőolajipari Vállalat pancsovai olajfinomító Oroszországgal szembeni szankciók

A Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) pancsovai finomítója még nem állt le, annak ellenére, hogy már másfél hónapja nem érkezik kőolaj az országba, de csökkentett üzemmódban működik, és ha az Egyesült Államoktól nem kapja meg ideiglenesen az Oroszországgal szembeni szankciók alóli mentességet, akkor négy nap múlva teljesen leállhat - közölte Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök keddi belgrádi rendkívüli sajtótájékoztatóján.

  • A leállás veszélye fenyegeti a pancsovai olajfinomítót

A szerb elnök hozzátette, ha leáll a finomító, akkor nagyon nehéz lesz újraindítani, ehhez a szakembereknek legalább 14 napra lesz szükségük, de valószínűleg többre, így ha leáll a finomító, várhatóan az idén már nem tud újraindulni.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de ez mindeddig nem történt meg.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.

Az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek, azóta nem érkezik kőolaj horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ezt azt jelenti egyebek között, hogy az országban az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kibocsátású kártyával.

A szerb elnök keddi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett, hogy a közvetett szankciók még nagyobb kárt okozhatnak Szerbiának, vagyis ha például a Szerb Nemzeti Bank működése is leáll, akkor lényegében egyik hazai pénzintézet sem tud majd működni, és még nemzetközi bankkártyáikat sem tudják majd használni az emberek, illetve leáll a kereskedelem, az egészségügy, az áramszolgáltatás és minden egyéb.

Belgrád a múlt héten közölte, hogy folynak az adás-vételi tárgyalások az oroszok és egy harmadik fél között, de mindaddig nem hajlandó elárulni, hogy ki lehet a vevő, amíg nincs megállapodás. Erre alapozva kérte a NIS az amerikai szankció azonnal feloldását, Washington viszont ezt csak abban az esetben teszi meg, ha a tulajdonosváltás már megtörtént.

Aleksandar Vucic bejelentette, amennyiben az orosz fél ötven napon belül nem adja el a részesedését, akkor az állam kénytelen lesz közbelépni, de nem fogja kisajátítani a NIS-t, hanem a lehető legmagasabb árat kínálja majd az orosz részvényekért. A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2022 óta Szerbia négyszer élhetett volna elővásárlási jogával, ám tisztességes módon kívánt eljárni az orosz féllel szemben, így nem szólt be az ügyletekbe, viszont most már nem várhat tovább.

A szerb elnök arról is beszélt, hogy az országnak egyelőre van elég tartaléka kőolajszármazékokból, de a NIS működését mindezek ellenére minél hamarabb biztosítani kell.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó

Így lesz még finomabb a rakott krumpli, ezt használd tejföl helyet

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, a teljes gazdasági tervezet nyilvánosságra került

Az Aldiban csak 999, máshol több ezer forint - nélküle nincs karácsony!

Brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Az európai vezetők rettegnek a háború utáni elszámoltatástól + videó

A legfinomabb mézeskalácsok és mézeskalácsos sütemények receptjei

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

További híreink

Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán

Fehér Ház: A genfi amerikai-ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust

Megszólalt a távozó edző: Boér Gábor ultimátumot kapott a Videoton vezetésétől + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának
2
Orbán Viktor: Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre
3
Vezércikk – Lázadoznak az aktivisták a Tisza kamu-előválasztása miatt + videó
4
Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést
5
Napindító – Kellog: Két méterre vagyunk a háború végétől + videó
6
Domokos-jelentés: Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak
7
Tarr Zoltán: Brüsszel mindent jól csinál a migrációval kapcsolatban + videó
8
Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"
9
Lázár János: A Trump-elnökség korszaka a korábban leosztott lapok újraosztását jelenti számunkra + videó
10
Komment – Lázadnak a tiszások a jelöltválasztás miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!