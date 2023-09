A lampedusai migránstáborban járt Ursula von der Leyen és Giorgia Meloni

Megosztás itt:

Ursula von der Leyen hozzátette: "nekünk kell eldöntenünk, nem pedig az emberkereskedőknek, hogy ki jöhet Európába!".

Együttműködést ígért az európai és olasz hatóságok között a migráció okozta vészhelyzetben, és közösségimédia-oldalán tízpontos akciótervet hirdetett meg. A második pontban azt javasolja, hogy a Lampedusára eljutott embereket szállítsák el más uniós tagállamokba az önkéntes szolidaritási mechanizmus keretében.

Az Európai Bizottság elnöke az olasz kormányfő meghívására személyesen mérte fel a helyzetet az európai migráció egyik déli kapujának tartott, hatezer lakosú szigeten, ahol az utóbbi hetekben naponta több ezren kötöttek ki. Giorgia Meloni pénteken egy videoüzenetben kérte erre. A látogatáson részt vett Ylva Johansson belügyi EU-biztos és Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter is.

Von der Leyen és Meloni együtt járta be az olasz vöröskereszt kezelésében lévő migránsközpontot, ahol négyszáz férőhelyen továbbra is kétezren vannak. Végigsétáltak a migránscsónakokkal teli kikötőn is.

A politikusokat a szigetre érkezvén helyi lakosok tüntetése fogadta, a kialakult helyzet miatt tiltakoztak. Giorgia Meloni meghallgatta a lampedusaiak panaszait, majd biztosította őket afelől, hogy kormánya folyamatosan dolgozik a biztonsági és a higiéniai helyzet javításán.

Az Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatón Meloni azt mondta: véleménye szerint a tömeges migráció okozta problémákat soha nem lesznek képesek megoldani, "ha szétosztásról beszélünk. Az egyetlen lehetséges megoldás az illegális átkelési kísérletek megállítása". Hangsúlyozta:

nem jelent megoldást, ha az egyik ország migrációs terhének enyhítésére más tagállamoknak is problémát okoznak az emberek áthelyezésével.

A kormányfő kifejtette: komoly, többrétű és tartós beavatkozásra van szükség, arra, hogy mindenki egy irányban cselekedjen: "nincs értelme annak, hogy az egyik fél elkötelezetten keresi a megoldásokat, miközben a másik ideológiai okokból gátat akar vetni ezeknek". Meloni már videoüzenetében is hangsúlyozta, hogy szerinte egyes európai erők "ideológiai akadályokkal" nehezítik az illegális bevándorlással szembeni fellépést.

Megjegyezte: az Európai Bizottság elnökének látogatását nem a szolidaritás, hanem a felelősség jelének tartja, miután az olasz határok egyúttal európai határok is.

A kormányfő szorgalmazta, hogy az EU indítsa újra a földközi-tengeri embercsempészet megállítását célzó, úgynevezett Sophia-misszióját. Ezenkívül sürgette az Európai Bizottság és Tunézia között nyáron aláírt szándéknyilatkozat minél előbbi végrehajtását, az észak-afrikai országnak megígért összegek átutalását.

Giorgia Meloni emlékeztetett arra, hogy kormánya hétfőn rendkívüli intézkedésekkel fogja szigorítani az olaszországi partokhoz eljutók visszatartását egyebek között zárt táborok kialakításával és az illegális bevándorlók kitoloncolásával.

