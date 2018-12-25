2018. december 25.,
kedd, Eugénia napja

A külügyminisztérium előtt robbantottak

Hír TV

2018. december 25., kedd 14:46

Öngyilkos merénylők támadták meg a líbiai külügyminisztériumot. A Reuters információ szerint a Tripoliban található épületbe három fegyveres behatolt és tüzet nyitott, a támadást pedig az Iszlám Állam vállalta magára. Az egyik terroristát egy őr lelőtte, a másik kettőnek viszont sikerült felrobbantania magát. Három ember meghalt, hat pedig megsebesült. A líbiai külügyminiszter biztonságban van.

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