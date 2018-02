A külföld szerint Orbán megpróbálta lemásolni Trump beiktatási beszédét

A világ több lapja is beszámolt Orbán Viktor évértékelő beszédéről.

Orbán sok kritikusa számára lesz aggasztó a magyar miniszterelnök évértékelője, de legalább az Európai Néppártnak lesz konkrét oka is kizárni a Fideszt a soraiból, írja a The Guardian. A baloldali brit lap szerint a magyar miniszterelnököt ezentúl fenntartások lehet jobbos populistaként emlegetni, aki a kereszténység védelmezőjének tartja magát, miközben a retorikája az egyházzal is szembe megy. Ellentmondásosnak nevezik, hogy Orbán az influenzához hasonlította a bevándorlást, Nyugat-Európa és az EU helyett pedig nyíltan a balkáni országokat állította követendő példaként a magyarok elé.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Orbán évértékelőjével foglalkozik az osztrák Die Presse is. Orbán legfontosabb állításának azt tartják, hogy szerinte nyugat felől leselkedik veszély Magyarországra. Az osztrák elemzés szerint Orbán több-kevesebb sikerrel próbálta lemásolni Donald Trump beiktatási beszédét, amiben arról beszélt, hogy Amerika az első. Orbán pedig arról próbálja meggyőzni a saját szavazóit, hogy a magyar kormány rendelkezik bármilyen külpolitikai súllyal. Az osztrák elemzés emlékeztet, hogy a magyar miniszterelnök bevándorlás gerjesztésével vádolja az EU-t és Soros Györgyöt, habár a tények ezt nem támasztják alá.

Orbán Viktor évértékelőjével foglalkozik a kínai Xinhua is. A hírügynökség szerint a miniszterelnök azon túl, hogy beszámolt a kormány eredményeiről, a nyugati országokat is ostorozta. A beszámoló felidézi, hogy a magyar kormányfő úgy fogalmazott: bár biztonságban vagyunk délről, nyugat felől veszély fenyeget, mert a brüsszeli, párizsi és berlini politikusok Magyarországra akarják erőltetni politikájukat. A kínai cikk emlékeztet arra is, hogy Orbán ismét elmondta: szerinte Soros György amerikai milliárdos vezényli a nemzetközi migrációt, Magyarország pedig ezt nem tűri csendben, és ha kell, keményebb jogi eszközökhöz nyúl.