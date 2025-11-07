Keresés

Külföld

A Kreml legnagyobb orosz kritikusa szerint el kell hitetni Putyinnal, hogy a Nyugat képes katonai választ adni

2025. november 07., péntek 13:28 | Origo
Kreml Mihail Hodorkovszkij Oroszország Háború Ukrajnában Moszkva és a Nyugat közötti szembenállás

Európának legalább tíz évig tartó, új hidegháborús időszakra kell felkészülnie Oroszországgal szemben – mondta Mihail Hodorkovszkij, a Kreml egyik legismertebb kritikusa. A volt olajmágnás Brüsszelben, egy zártkörű háborúpárti eseményen arról beszélt, hogy Moszkva és a Nyugat közötti szembenállás a háború kimenetelétől függetlenül elkerülhetetlen.

  • A Kreml legnagyobb orosz kritikusa szerint el kell hitetni Putyinnal, hogy a Nyugat képes katonai választ adni

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Hodorkovszkij szerint az egyetlen visszatartó erő, amely megakadályozhatja Oroszország további agresszióját Európa ellen, Vlagyimir Putyin meggyőződése lesz arról, hogy a Nyugat valóban képes katonai választ adni - írja a Politico. 

Az üzletember emlékeztetett: a klasszikus hidegháború idején a Szovjetunió és a Nyugat fél évszázadon keresztül igyekezett egymást gyengíteni, anélkül hogy nyílt konfliktust vállaltak volna Európában. Hodorkovszkij úgy véli, hogy Moszkva most újra a felőrlés politikáját éleszti újjá, hibrid hadviseléssel és propagandával próbálva bomlasztani a Nyugat egységét.

A volt Jukosz-vezér azt mondta, a nyugati szankciók önmagukban nem képesek megtörni a Kremlt, mivel „nyomást gyakorolnak ugyan az orosz gazdaságra, de nem drámai mértékben”.

Hodorkovszkij az ukrán dróntámadásokat sem tartja döntő erejűnek az orosz hadigépezet ellen. „Még a legerősebb drón vagy a Tomahawk-rakéta is legfeljebb két hektárt képes eltalálni, miközben egy szibériai olajfinomító akár 1500 hektáron is elterül. A pusztítás mértéke tehát olyan, mintha valaki rálépne a másik lábára” – mondta.A volt oligarcha szerint Putyin hatalmát csak az orosz hadsereg súlyos veresége törhette volna meg az ukrajnai háború első két évében. Ez azonban nem történt meg – így az a lehetőség, hogy Moszkvában belső politikai fordulat történjen, szerinte „végleg bezárult”.

Fotó: Shutterstock

 

 

További híreink

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

