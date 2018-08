A közösségi média is a társadalom segítségére lehet, ha jól használják - jelentette ki Ferenc pápa Dublinban. A katolikus egyházfő írországi látogatása keretében egy családfesztiválra látogatott, ahol hozzátette: az online hálózatok segíthetnek egy, barátságon és szereteten alapuló emberi kapcsolatrendszer felépítésében. Ferenc 40 év után az első pápa, aki Írországba látogat. Vasárnap délután Dublin legnagyobb parkjában, csaknem félmillió ember előtt mond misét.

A megszokott pápamobil helyett egy egyszerű kék Skodával vonult végig Dublin utcáin Ferenc pápa. A visszafogottságáról és költségcsökkentő reformjairól is elhíresült egyházfő írországi programja egyik részeként egy, a családoknak szóló világkonferencián vett részt Dublinban. Beszédében a modern média pozitív hatásait emelte ki, rámutatva, hogy a közösségi oldalakat is lehet jól használni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Segítettetek nekünk megérteni, hogy a közösségi média nem szükségszerűen jelent problémát a családoknak, segíthet kiépíteni egy, barátságon, együttérzésen és támogatáson alapuló hálózatot. A családok az internet segítségével összekapcsolódhatnak, és ebből nyerhetnek támogatást is. A közösségi média akkor lehet hasznos, ha mérsékelten és visszafogottan használják” – mondta a pápa, aki ugyanakkor azt is hozzátette: a közösségi média eszközei nem helyettesíthetik a személyes emberi kapcsolatokat - ennek illusztrálására egy szelfire is vállalkozott a közönség soraiban ülő egyik fiatal hívével.

A történelmi látogatást ugyanakkor beárnyékolja, hogy Írországban, ahol egészen a közelmúltig a lakosság csaknem 90 százaléka vallotta magát gyakorló katolikusnak, az elmúlt években egyre többen fordulnak el az egyháztól az évtizedeken át tartó, elhallgatott erőszakos visszaélések, zaklatások, gyermekbántalmazási ügyek miatt. A pápa ezeket egy szombati beszédében maga is az egyház szégyenének nevezte, és ígéretet tett az ügyek részletes kivizsgálására.

Ferenc pápa vasárnap délután, Dublin legnagyobb parkjában, a Phoenix-parkban celebrál ünnepi szentmisét, amelyre több mint félmillió hívőt várnak.