A korrupció visszaszorítására tett javaslatot a Fidesz EP-képviselőcsoportja

Még egy hónapig biztosan fogságban marad az Európai parlament korrupciós ügybe keveredett volt alelnöke. Meghosszabbították Eva kaili fogvatartását. A szövetségi ügyészség elutasította a görög politikus ügyvédének kérését, aki azt akarta, hogy védence elektromos nyomkövető mellett kiszabadulhasson luxusbörtönéből.

Sportpálya, relaxációs szoba, pihenő zóna, múzeum és könyvtár is Eva Kaili rendelkezésére áll. A teljes komfort érzéshez a rácsokat is leszerelték az ablakokról, hogy természetes fény szűrődhessen be.

Ügyvédje szerint azonban szörnyű körülmények között tartják fogja a görög politikust. Sőt, egyenesen kínzásnak nevezte, ahogy védencével bánnak.

A szocialista politikus kihallgatásán ártatlannak vallotta magát és azt állította, nem tudja miért voltak éveken át eurószázezrekkel teli bőröndök a lakásán.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a gyors és határozott fellépést sürgetve, a korrupció megelőzésére az átláthatóság növelése érdekében egy 14 pontos javaslattervet dolgozott ki.

Nem sokkal később azonban kiderült,

az ő vagyonnyilatkozata is kérdéseket vet fel.

Metsola 125 alkalommal mulasztotta el bejelenteni a kötelező hivatalos nyilvántartásba, hogy uniós vezető tisztségviselőként ajándékokat kapott.

Az Európai Parlament hosszú éveken keresztül a magyar vagyonnyilatkozati rendszert kritizálta-emlékeztetett a Fidesz EP-képviselője. Deutsch Tamás azt mondta: hazánk változtatott a gyakorlatán majd mégis akkor ítélték teljesítettnek a jogállamiságnak ezt a feltételét amikor Magyarország a sokat kritizált rendszert visszavezette.

