A koronavírus újabb hulláma érheti el Indiát

416 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 088 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 44 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 519 főre emelkedett. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán bejelentette: már 5 millió magyar állampolgárt beoltottak, életbe léptek az enyhítések. A kormányfő köszönetet mondott azoknak, akik beoltatták magukat. Orbán Viktor arra kérte azokat, akik még nem oltatták be magukat, hogy az eredmények megőrzése érdekében vegyék fel az oltást. Bejelentette indulását a jövő évi országgyűlési választáson Fürjes Balázs. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közölte, Budapest 3. választókerületében, a XII. és a II. kerület egy részét tartalmazó körzetben lesz a kormánypártok jelöltje. A magyarok csaknem kétharmada nem kér a jelenlegi ellenzékből - derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a volt jobbikos képviselő, Varga-Damm Andrea készíttetett. Orosz befektetőnek adná el az albertfalvi termelői piacot Újbuda baloldali önkormányzata - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd szerint iroda- vagy társasház építése helyett a közösségi térként is szolgáló, a városvezetés által szándékosan elhanyagolt piac fejlesztésére lenne szükség. Hárommilliárd forintért szerzett be tíz, nagy teljesítményű toronydarut a Bayer Construct, a beszerzésből egymilliárd forintot a Nagyvállalati Beruházási Támogatás biztosított - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Járványügyi korlátozások közepette tartották Csíksomlyón a hagyományos pünkösdi zarándoklatot. A hithez, a Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragaszkodást hirdette prédikációjában a pünkösdszombati búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József gyimesbükki plébános. Meghaladta a 166 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az amerikai Moderna gyógyszergyártó hamarosan kérni fogja a 12-17 éves korosztálynak kifejlesztett, koronavírus elleni oltás jóváhagyását az Európai Gyógyszerügynökségtől - idézte a Journal du dimanche francia lap a cég vezetőjét. Életbe léptek az enyhítések Szlovéniában, megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken. Nem volt halálos áldozata a Covid-19 betegségnek Koszovóban és Montenegróban az utóbbi 24 órában, amire hónapok óta nem volt példa. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt mintegy 4600 új fertőzöttet jegyeztek fel. Izrael és a Gázai övezetet vezető Hamász radikális palesztin szervezet betartja a 11 napos konfliktusuknak véget vető tűzszünetet. Angela Merkel kancellár óva intett a rasszista és az antiszemita megnyilvánulásoktól a palesztin ügyet támogató tüntetéseken Németországban, ahol a hétvégére több megmozdulást is terveznek. A mianmari juntavezér szerint az ország korábbi vezetője, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí jó egészségnek örvend, napokon belül bíróság elé állítják. Mianmarban a puccs óta a biztonsági erők legkevesebb 812 embert öltek meg, és csaknem ötezer embert vettek önkényesen őrizetbe. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem kaphatja meg az iráni atomipari létesítményekbe kihelyezett kamerák képeit, amelyek segítségével a szervezet valós időben tudta ellenőrizni Irán atomprogramját. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört a Nyiragongo hegy vulkánja. A közeli Goma városban az emberek pánikba estek és menekülni kezdtek. Egy helyi vulkanológus szerint a várost nem fenyegeti veszély. Legkevesebb 20 ember meghalt és egy eltűnt egy 100 kilométeres hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt Északnyugat-Kínában. Mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül jöhetnek Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kigyulladt egy négyemeletes társasház egyik lakása Vácon szombaton, a tűzben egy ember meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Kigyulladt és teljes terjedelmében kiégett egy körülbelül kétezer négyzetméteres üzemcsarnok a Bács-Kiskun megyei Kiskőrösön vasárnapra virradó éjszaka, a tűz továbbterjedését csaknem ötven tűzoltó akadályozta meg - közölte a katasztrófavédelem. Hosszú Katinka bronzérmet szerzett 200 méter vegyesen a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Telegdy Ádám ötödik lett 200 méter háton, a magyar 4x100 méteres vegyes gyorsváltó szintén az ötödik helyen végzett az úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf a legjobb, Szabó Szebasztián pedig a hatodik idővel jutott döntőbe 100 méter pillangón az úszó Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség kilenc arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerzett a paraúszók portugáliai Európa-bajnokságán, Funchalban. Lorenzo Fortunato nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, Valter Attila megtartotta 12. helyét összetettben. A Szolnoki Dózsa nyerte a férfi vízilabda ob I-et, miután a döntő második mérkőzésén is legyőzte az OSC Újbuda együttesét. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - MTK Budapest 33:21; Hungast Szombathelyi KKA - Békéscsabai Előre NKSE 26:24; Érd - Alba Fehérvár KC 25:29; DVSC Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria 27:29; Siófok KC - Motherson Mosonmagyaróvári KC 26:22 Férfi kézilabda NB I: Budakalász - Telekom Veszprém 27:38; Orosházi FKSE-Linamar - Grundfos Tatabánya KC 18:36; Csurgói KK - Ferencvárosi TC 33:29; MOL-Pick Szeged - Dabasi KC VSE 42:27