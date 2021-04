A koronavírus áldozataira emlékeztek a német közjogi méltóságok

2680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 381 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 266 425 fő, közülük 1 391 381 fő már a második oltását is megkapta. Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását - közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Év végére már nem csak vakcina, gyógyszer is lehet a koronavírus ellen - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Origonak. Szlávik János hangsúlyozta: a koronavírus elleni védőoltást egy év alatt sikerült kifejleszteni, de a gyógyszer előállításához ennél több időre van szükség. A kormány mindent megtett, hogy az iskolák alsó tagozatai biztonságosan kinyithassanak hétfőn - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádióban. A Pedagógusok Szakszervezete elvárja az oktatásirányítástól, hogy a nyitásról szóló döntés után az osztálylétszámokat minimálisra csökkentsék az iskolákban. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a nagy járványok sokszor kultúrtörténeti vízválasztók is voltak - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Donald Tusk megnyilakozása a Magyarország és Lengyelország demokratikusan megválasztott kormánya és politikai vezető ereje elleni boszorkányüldözés része - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására hétfőn a falvak önkormányzatai számára. A világon 141,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 80,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovéniában életbe léptek az enyhítések, 9 régióban a 12-ből kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei, és száz főig engedélyezték a nyilvános összejöveteleket - közölte a helyi sajtó. Horvátországban a helyi lapok szerint káoszba fulladt a kormány oltási programja. Ukrajnában hétfőre a korábbi napokénál jóval kevesebb, mintegy 6 és fél ezer új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma viszont a járvány tavaly tavaszi kezdete óta mostanra elérte a 40 ezret. Ezer alá csökkent a napi új igazolt fertőzések száma a hét végén Csehországban. Tavaly szeptember közepe óta ezek a legalacsonyabb napi adatok - derül ki az egészségügyi minisztérium kimutatásából. Lengyelországban május 10-ig minden felnőtt kap elektronikus beutalót, mely alapján regisztrálhat a koronavírus elleni védőoltásra - jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki kormányfő. Emmanuel Macron francia államfő megerősítette, hogy a kórházak még mindig túlterhelt helyzete ellenére sem halasztja el a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának májusra tervezett megkezdését. Belgiumban, a szövetségi kormány múlt heti bejelentése értelmében feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére január végén bevezetett, nem alapvető célból történő beutazások tilalmát. Oroszországban stabilizálódott a járványhelyzet, az ország a 87. helyen áll a világon a megbetegedések lakosságarányos napi átlagát tekintve - közölte Anna Popova orosz tiszti főorvos. Kijev szerint provokáció volt Olekszandr Szoszonyuk szentpétervári ukrán konzul őrizetbe vétele, amelyet az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat tervelt ki - közölte Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes. Oroszország tiltakozását fejezi a cseh kormánynak 18 diplomatájának kiutasítása miatt, és válaszlépéseket helyez kilátásba a provokáció miatt . Oroszország keményebben válaszolt diplomatáinak kiutasítására Csehországból, mint ahogy azt a cseh kormány várta - jelentette ki Jan Hamácek cseh kormányfőhelyettes. Az Európai Unió kapcsolatai Oroszországgal nem mutatnak javulást, épp ellenkezőleg, a feszültség több szempontból is fokozódik - jelentette ki Josep Borrell az unió kül - és biztonságpolitikáért felelős főképviselője. Rabkórházba szállítják át börtönéből Alekszej Navalnij ellenzéki politikust - közölte az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat Vlagyimir megyei parancsnoksága. A Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat segítségével a kínai kormány lehallgathatta a KPN Telecom NV holland távközlési vállalat ügyfeleit, közöttük a holland kormány több tagját - közölte a holland sajtó. Senki sem tud garanciát vállalni Afganisztán jövőjével kapcsolatban az amerikai csapatok távozása után, de az Egyesült Államok odafigyel az országból kiinduló terrorfenyegetésekre - mondta Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója. 305 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A hétvégén 1911 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Vádat emeltek a tavaly májusban megölt színművész fia ellen, aki különös kegyetlenséggel végzett édesapjával - közölte a fővárosi főügyész. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy harminc évvel ezelőtti emberölés ügyében; a vád szerint egy valutaváltással foglalkozó jordán férfi megölte szír ismerősét, hogy megszerezze értékeit - közölte a fővárosi főügyész. Gumilövedékes pisztollyal lőttek rá egy férfira és lányára a jászapáti házuk udvarán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. Összeütközött egy autó egy busszal a 83-as főúton, Győrszemere térségében - közölte a katasztrófavédelem. A rendőrség később azt közölte, hogy a balesetben egy ember meghalt. Tűz ütött ki egy sárvári élelmiszeripari üzem csomagolórészlegében, egy elektromos üzemeltetésű, negyven négyzetméteres tárolókonténerben - tájékoztatott a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. A magyar miniszterelnök üdvözli az UEFA azon álláspontját, amely határozottan kiáll az európai Szuperliga létrehozására irányuló törekvések ellen, és hitet tesz a sportág európai szintű egysége és a szolidaritás elve mellett. Megnyerte első mérkőzését, így bejutott a negyeddöntőbe Antal Dániel, a varsói birkózó Európa-bajnokság nyitónapján. Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia FC - MTK Budapest 3:0; Budapest Honvéd - MOL Fehérvár 2:3 Fucsovics Márton a múlt heti pozíciójához képest egy helyet rontva a 41. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Nem változott az élcsoport a női teniszezők világranglistáján, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea - megőrizve múlt heti pozícióját - a 105. helyen áll.