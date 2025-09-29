A Kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártja győzött Moldovában, két pártot kizártak a voksolásból + videó

Megosztás itt:

Kaotikus kampány, a szavazatok több mint 50 százalékát nyerte meg a választást a Cselekvés és Szolidaritás Pártja a moldáv parlamenti választásokon, sőt a parlamentben önálló többséget szerezhet a tömörülés.

"Ezek a választások nagyon fontosak országunk számára, ha a moldovaiak elég erősek és Oroszország hatalmas beavatkozása ellenére maguk döntenek, akkor Moldova lehetőséget kap arra, hogy tovább erősítse demokráciáját, megvédje területeit, és folytassa integrációját az Európai Unióba" - jelentette ki a moldáv elnök.

Több helyen bombariadó zavarta meg a vasárnapi szavazást, köztük Olaszországban és Spanyolországban is. Moldovában a rendőrség három embert letartóztatott, mert a hatóságok szerint zavargásokat terveztek kirobbantani.