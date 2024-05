A kormányt támadják a palesztin-párti tüntetők Rómában + videó

Riccardo Pacifici a Római Zsidó Közösség volt elnöke arról számolt be a sajtónak, hogy az olasz egyetemeken tanulmányokat folytató zsidó származású diákok nem érzik magukat biztonságban. Előítéletek és fenyegetések áldozatai, nem kizárt, hogy őrizetet kell biztosítani számukra. A sajtó arról is beszámolt, hogy az anarchista csoportok között palesztin terrorista is beszivárgott a La Sapienza Egyetem tüntetéseire. A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

Újra elkezdődtek a palesztin-párti tüntetések a római La Sapienza Egyetemen. A híradások szerint a csütörtök esti órákban 300 demonstráló foglalta el a politikai tudományokkal foglalkozó kart. A szociológiai kar is órákon keresztül használhatatlanná vált, bombariadó miatt kellett kiüríteni. Az amerikai és bolognai egyetemek lázadásának mintáját követve a római La Sapienza területén is elkezdődött a sátortábor felállítása. A zavargások várhatóan az Akadémiai Szenátus május 14-ére tervezett üléséig folytatódnak, amikor megpróbálnak nyomást gyakorolni az egyetem rektorára, hogy szüntesse meg az izraeli egyetemekkel kötött együttműködési megállapodásokat.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.