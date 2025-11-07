Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A kormányozhatatlanság diadala: 15 párt a parlamentben – a holland káosz receptje

2025. november 07., péntek 18:15 | MTI

Jó napot! A holland választási tanács megerősítette: a liberális D66 szerezte a legtöbb szavazatot. De mielőtt Brüsszelben pezsgőt bontanának, érdemes a számok mögé nézni: a "győztes" a szavazatok alig 17%-át kapta, és pont annyi mandátumot (26) szerzett, mint a radikális jobboldali Szabadságpárt (PVV). Ez nem győzelem, ez politikai bénultság.

  • A kormányozhatatlanság diadala: 15 párt a parlamentben – a holland káosz receptje

Megszületett a holland választások hivatalos végeredménye, és ha egyetlen szóval kellene jellemezni, az a totális káosz lenne. Bár a liberális D66 párt szerezte a legtöbb szavazatot – hajszállal, mindössze 29 668-cal megelőzve Geert Wilders radikális jobboldali pártját (PVV) –, valójában nincsenek győztesek, csak egy 15 darabra szakadt ország.

A józan ész alapján lássuk, mit jelent valójában ez az eredmény.

1. A „győzelem” paródiája: 17 százalékkal a csúcson?

A legárulkodóbb adat, hogy a „győztes” D66 és a második helyezett PVV pontosan ugyanannyi mandátumot (26-26) szerzett a 150 fős alsóházban. A D66-nek a választók kevesebb mint 17 százaléka szavazott bizalmat.

Gondoljunk bele: egy olyan országban, amely az „európai értékek” egyik fellegvára, a győztes párt képtelen még a lakosság ötödének támogatását is megszerezni. Ez nem győzelem. Ez a politikai képviselet válsága és a totális kormányozhatatlanság receptje. Hogyan lehet stabil koalíciót építeni egy 15 pártból álló parlamentben, ahol a két legnagyobb erő (a liberálisok és a radikális jobboldal) homlokegyenest ellenkező oldalon áll?

2. A brüsszeli modell csődje: a szétaprózódás

Ez az eredmény a brüsszeli típusú politika logikus és elkerülhetetlen következménye. Ahelyett, hogy a nagy, népi akaratot képviselő tömbök (konzervatívok, szociáldemokraták) határoznák meg az irányt, az identitáspolitika és az ideológiai harcok atomjaira bontották a társadalmat.

A holland parlament mostantól tele van apró, egy-egy ügyet (állatvédelem, nyugdíjasok, török muszlimok) képviselő pártokkal, miközben a nagy, stratégiai kérdésekben (migráció, gazdaság, háború) képtelenek lesznek egységre jutni.

3. Az instabilitás döbbenetes jelei

Miközben a média a D66 és a PVV harcára fókuszál, a legmegdöbbentőbb adat a 2023-ban üstökösként feltűnt Peter Omtzigt pártjának teljes összeomlása. Az Új Társadalmi Szerződés (NSC), amely korábban 20 mandátumot szerzett, most kiesett a parlamentből.

Ez a fajta extrém hullámzás azt mutatja, hogy a holland választók kétségbeesetten keresik a megoldást, de egyik "új" erőben sem tudnak hosszú távon megbízni. Ez az instabilitás tökéletes táptalaja a politikai kalandoroknak és a külső beavatkozásoknak.

Konklúzió: A holland választás nem hozott megoldást, hanem magát a problémát tárta fel: a politikai közép szétesését és a társadalom fragmentálódását. A D66 most megpróbálhat kormányt alakítani, de a józan ész azt diktálja: egy ilyen széttört parlamentben a brüsszeli fősodorral szemben álló szuverenista erők (PVV, JA21, Fórum, BBB) továbbra is rendkívül erősek maradnak. A holland káosz Európa jövőjének nyugtalanító előképe lehet.

Forrás: MTI

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Orbán Viktor: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

Felköszöntötték Kerkezt a Liverpool-szurkolók a nagy napon: nem erre az ajándékra vágyott

Íme a klasszikus bundáskenyér olasz testvére, ilyen finomat még nem ettél

Megtalálták a kislányt, aki a kutyájával tűnt el Bárról

Egy pillanat műve volt: 5 fiatal élete múlt egyetlen felelőtlen döntésen

Így lesz újra egészséges a májad: egyszerű lépések a mindennapokra

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

További híreink

Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat

Dollármilliárdos alku Washingtonban: Orbán Viktor bebetonozza Magyarország energiafüggetlenségét?

Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
2
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
3
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
4
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
5
Exkluzív élő közvetítés: Donald Trump és Orbán Viktor találkozója + videó
6
Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó
7
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
8
Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés
9
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
10
A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!