A kormány tagja marad a Romániai Magyarok Demokratikus Szervezete + videó

Kelemen Hunor: "Mi a számarányaink szerint benne vagyunk a koalícióban, de politikailag nem vagyunk olyan erősek, mint korábban, amikor a pénzügyminisztériumot vittünk, ezért kértünk egy olyan miniszterelnök-helyettest tárca nélkül, aki valamelyest kiegyensúlyozza azt a helyzetet, ami a nagykoalícióban előállt. Azt az egyensúlytalan helyzetet."

A 2028-as parlamenti választásokig tartó közös kormányzásról írt alá koalíciós megállapodást hétfőn a bukaresti parlamentben a legnagyobb frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD), az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL), az eddig ellenzékben politizáló, centrista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a (nem magyar) nemzeti kisebbségi frakció.

Az ország pénzügyeinek rendbetételére, szerkezeti reformokra vállalkozó négypárti kormányt Ilie Bolojan PNL-elnök vezeti, de az is benne van a megállapodásban, hogy a miniszterelnöki tisztséget félidőben átadja a PSD kormányfőjelöltjének. Minden koalíciós pártnak lesz miniszterelnök-helyettese, rajtuk kívül a PSD hat, a PNL és az USR négy-négy, az RMDSZ pedig két tárca élére jelöl minisztert. A bukaresti kormánynak - Ilie Bolojan kezdeményezésére - lesz egy ötödik, reformügyi miniszterelnök-helyettese is, a német-román üzleti kamara korábbi elnöke, a független Dragos Anastasiu személyében. A bukaresti média által "román Elon Musknak" nevezett üzletember az egy hónapja kezdődött kormányalakítási tárgyalások során Nicusor Dan államfő tiszteletbeli tanácsadójaként részt vett a költségvetési hiány lefaragását célzó kormányzati intézkedések előzetes vitájában. A decemberben alakult, távozó PSD-PNL-RMDSZ-kormány hét minisztere tagja az új kormánynak is, de nem feltétlenül eddigi posztján. Köztük van az RMDSZ-es Cseke Attila fejlesztési miniszter, illetve Tánczos Barna, aki továbbra is miniszterelnök-helyettesként vesz részt a kabinet munkájában, de immár tárca nélkül. A kulturális minisztérium élére az RMDSZ Demeter András színművészt, a román közszolgálati rádió korábbi elnök-vezérigazgatóját, volt kulturális államtitkárt jelölte. A koalíciós megállapodás aláírását követően Kelemen Hunor a magyar közmédiának azt mondta: a koalíciónak az RMDSZ nélkül is többsége lenne a parlamentben, tehát a szövetségnek az eddiginél kisebb lesz a politikai súlya ebben a "rendkívül bonyolult" koalícióban. Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT) mégis több mint 80 százalékos szavazataránnyal a kormányzati részvétel mellett döntött, mivel a tavalyi választásokon az RDMSZ arra kért és kapott felhatalmazást, hogy adott esetben kormányzati eszközökkel szolgálja a magyar közösség érdekeit. Kelemen Hunor szerint Nicusor Dan államfővé választása, illetve a második fordulóban tapasztalt hihetetlenül erős magyar mozgósítás és támogatás is a kormányzati részvétel mellett szólt, de az is szempont volt, hogy az RMDSZ-nek rálátása, beleszólása legyen a kormányzati döntésekbe. Ez egyfajta biztonságot is jelent, hogy a kormány ne hozhasson olyan radikális döntéseket, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe juttatnák az erdélyi magyarságot - magyarázta. Az RMDSZ elnöke ennek szemléltetésére azt a - koalíciós egyeztetések során felmerült - felvetést hozta fel példaként, amely takarékossági szempontokra hivatkozva a jelenlegi 41-ről 8-ra csökkentené Románia megyéinek számát. A beiktatásra váró bukaresti kormányba az USR nevesíthetett külügyminiszter-jelöltet. A román diplomácia élére Oana Toiut, a párt - média és kommunikációs végzettségű - alelnökét jelölték. A belügyminisztériumot továbbra is a nemzeti liberális Catalin Predoiu vezeti, a védelmi tárca élére pedig Ionut Mosteanu alelnököt nevesítette az USR. Szociáldemokrata politikus marad az egészségügyi, igazságügyi, munkaügyi és szállítási minisztérium élén. Az új kormány hétfő délután járul bizalmi szavazásra a parlament elé.