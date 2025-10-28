Keresés

Külföld

A kormány segítő kezet nyújt a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai családjainak

2025. október 28., kedd 14:25 | MTI
Szijjártó Péter kenyai repülőgép-szerencsétlenség meghalt magyar állampolgárok

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki kedden a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok hozzátartozóinak, és közölte, hogy minden segítséget megadnak nekik ebben a nehéz helyzetben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy tragikus hírek érkeztek Kenyából egy repülőgép-szerencsétlenségről, amelynek során tizenketten meghaltak, köztük nyolc magyar állampolgár, két család tagjai és egy ismerősük.

"Sajnos két kiskorú is van az áldozatok között. Az azonosítás folyamatban van, és amint megkapjuk a hivatalos információkat az áldozatok személyazonosságáról, természetesen a hozzátartozók értesítése megtörténik. Minden létező módon segíteni fogjuk az áldozatok hozzátartozóit" - tudatta.

"Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében" - folytatta.

"A kenyai nagykövetségünk konzulja már úton van a helyszínre, így minden segítséget közvetlenül meg fogunk tudni majd adni a hozzátartozóknak" - tette hozzá.

"Természetesen az őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ebben a nehéz helyzetben minden segítséget megadjunk a számunkra" - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

