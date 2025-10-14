Keresés

2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Külföld

A kormány megszorításai ellen sztrájkolnak Belgiumban, leállt a tömegközlekedés + videó

2025. október 14., kedd 12:09 | HírTV

Mintegy 50 ezer utas érintett a mai belgiumi országos sztrájk miatt. Brüsszel fő repülőterei mellett a közösségi közlekedés is jelentős korlátozásokkal működik. A szakszervezetek a belga kormány megszorító intézkedései miatt tiltakoznak.

