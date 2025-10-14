A kormány megszorításai ellen sztrájkolnak Belgiumban, leállt a tömegközlekedés + videó

Donald Trump szerint a térség mostantól elutasítja a terrort + videó

Közös elhatározásunk volt, hogy Gázát azért kell támogatnunk, hogy segítsük az ottani emberek sorsát. De semmit olyasmit nem kívánunk finanszírozni, ami a gyűlölethez és a vérontáshoz kötődik, ahogy ez korábban volt - mondta az amerikai elnök a békecsúcson.