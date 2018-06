A kormány favoritja nyert Szlovániában

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6:30 - MEDDIG DÚL A BELHÁBORÚ A JOBBIKBAN? VENDÉG: SZÁVAY ISTVÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - ELFOGADHATATLANNAK TARTJA AZ LMP A "STOP SOROS"-T. VENDÉG: DEMETER MÁRTA FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, LMP 7:40 - MI LESZ VELED GOLGOTA? VENDÉG: PÁKH IMRE MÛGYÛJTÕ, ÜZLETEMBER 7:45 - GO BOATING - VITORLÁS NYÍLT NAP JÚNIUS 7-ÉN. VENDÉG: HOLCZHAUSER ANDRÁS FÕTITKÁR, MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉS SZÉPVÖLGYI ISTVÁN KOORDINÁTOR, GO BOATING 8:30 A PERONON: KOCSIS-CAKE OLIVIO ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, PÁRBESZÉD ZÁRT KÖRBEN ÉRTÉKELI A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉT ORBÁN VIKTOR KÖTCSÉN. GULYÁS GERGELY: TISZTESSÉGES VERSENYBEN NYERIK A KORMÁNYKÖZELI VÁLLALKOZÓK A KÖZBESZERZÉSEKET. RÉTVÁRI BENCE: KÖSZÖNET ILLETI AZ ÖSSZES, 170 EZER MAGYAR PEDAGÓGUST, AKI NAPRÓL NAPRA A DIÁKOKKAL FOGLALKOZIK. PÁRBESZÉD: AZONNALI ÉS RADIKÁLIS BÉREMELÉS SZÜKSÉGES AZ OKTATÁSBAN. LMP: ANNYIT KERESHESSEN EGY PEDAGÓGUS, MINT EGY ÁLLAMTITKÁR! ROMAÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI BIZTOSSÁ NEVEZTE KI A KORMÁNYFÕ BALOG ZOLTÁNT. LMP: NEM SZOLGÁLJA A NEMZETI ÉRDEKEKET A KORMÁNY KÜLGAZDASÁGI POLITIKÁJA. HIÁBA AZ UNIÓS FORRÁS: NÓGRÁD ÉS BARANYA MEGYÉNEK SEM SIKERÜLT FELZÁRKÓZÁST MUTATNIA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ PORTFOLIO.HU. TÖBB MINT 6 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELRE TETT SZERT CÉGES ADOMÁNYOKBÓL ÉS TAO-TÁMOGATÁSOKBÓL TAVALY A PUSKÁS AKADÉMIA. JÓL JÁRT ROGÁN ANTAL HELIKOPTERES BARÁTJA, MIVEL CÉGE AZ ÉV VÉGÉN 48 MILLIÓ FORINTOS PROFITRA TETT SZERT. MAGYARGYALÁZÓ FALRAGASZOK JELENTEK MEG NAGYVÁRADON ATV.HU. EXIT POLL: GYÕZÖTT AZ ELLENZÉKI SZLOVÉN DEMOKRATA PÁRT A SZLOVÉNIAI ELÕRE HOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON. A BEVÁNDORLÁSELLENES PÁRT A SZAVAZATOK 24,4 SZÁZALÉKÁT SZEREZTE MEG. A GYÕZTES JOBBOLDALI PÁRT NEM TUD KORMÁNYT ALAKÍTANI, MERT EGYIK SZERVEZET SE LÉPNE VELE KOALÍCIÓRA. A SZLOVÉN DEMOKRATÁK KORRUPT PÁRTVEZETÕJÉT A MAGYAR KORMÁNY POLITIKAI TANÁCSADÁSSAL SEGÍTI. TÖBB TÍZEZREN TILTAKOZTAK MACEDÓNIA FÕVÁROSÁBAN AZ ORSZÁG NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA ELLEN. EGÉSZ NAPRA BEZÁRT A HAMBURGI REPÜLÕTÉR, MIUTÁN MEGSZÛNT AZ ÁRAMELLÁTÁS. ANGELA MERKEL: ÁTALAKÍTÁSRA SZORUL AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALI SZERKEZETE. A RENDÕRÖK IS MEGSÉRÜLTEK, MIUTÁN TÜZET NYITOTTAK A BERLINI DÓMBAN EGY KÉSSEL HADONÁSZÓ OSZTRÁK FÉRFIRA. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: ARKAGYIJ BABCSENKO ÚJSÁGÍRÓ SZÍNLELT MEGGYILKOLÁSÁVAL NEVETSÉGESSÉ TETTÉK AZ ÚJSÁGÍRÁS SZAKMAI ELISMERTSÉGÉT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK JORDÁNIA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN. FRANCIA PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTONNAK PÁR NAPJA VAN ARRA, HOGY ELKERÜLJE A KERESKEDELMI HÁBORÚT. ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNRE ÍTÉLT EGY IRAKI BÍRÓSÁG EGY FRANCIA NÕT, MERT CSATLAKOZOTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETHEZ. EZREK GYÁSZOLTAK A GÁZAI HATÁRNÁL AGYONLÕTT ÁPOLÓNÕ TEMETÉSÉN. SZAÚD-ARÁBIA KATONAI CSAPÁSSAL FENYEGETI KATART, HA AZ OROSZ LÉGVÉDELMI RAKÉTÁKAT VESZ. EMBEREK EZREIT MENEKÍTETTÉK KI BOZÓTTÛZ MIATT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI LOS ANGELES KÖRNYÉKÉN. KUBA ALKOTMÁNYBAN ISMERHETI EL A MAGÁNTULAJDONT ÉS AZ AZONOS NEMÛEK HÁZASSÁGÁT. NYOLC KILÓ MÛANYAG SZEMETET SZEDTEK KI EGY PARTRA VETÕDÖTT BÁLNA GYOMRÁBÓL THAIFÖLDÖN. FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ A 21-ES FÕÚTON, PÁSZTÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÁROKBA HAJTOTT ÉS AZ OLDALÁRA BORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ TISZAFÖLDVÁRNÁL, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. FELBORULT EGY AUTÓ A 86-OS FÕÚTON SZILSÁRKÁNY ÉS CSORNA KÖZÖTT, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. AUTÓ ÜTKÖZÖTT MOTORKERÉKPÁRRAL A FÕVÁROSI RÓBERT KÁROLY KÖRÚTON, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. KÉT FIATAL GYÚJTOTTA FEL A KEMENESSÖMJÉNI TEMPLOMOT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. NÉGY EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ A DIÓSGYÕR-VIDEOTON LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉSEN.