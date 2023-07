A kokain a második leggyakrabban használt kábítószer Európában

Megosztás itt:

A kokain az Egyesült Nemzetek 1961-es Egységes Kábítószerügyi Egyezményének I. listáján szerepel (4), az ecgonin észtereit és származékait, amelyek ecgoninná és kokainná alakíthatók, szintén az egyezmény szerint ellenőrzik. A kokalevél külön szerepel az I. jegyzékben, és az 1. cikk (1) bekezdése a következőképpen határozza meg: „A kokabokor levele, kivéve az olyan levelet, amelyből az összes ecgonin, kokain és bármely más ecgonin-alkaloidot eltávolították”.

Európába különböző csatornákon keresztül jut be, de legfőképp a tengeri kikötőkön át, intermodális kereskedelmi konténerekben érkezik. Az ezen az útvonalon történő kokainkereskedelem a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés növekvő szintjével is összefügg, beleértve az ellátási láncok személyzetének korrupcióját, a megfélemlítést és az erőszakot. Aggodalomra ad okot, hogy egyes uniós országokban a kokainpiacon belüli verseny mind a nagy-, mind a kiskereskedelem szintjén ma már a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés egyik fontos mozgatórugója, beleértve a bandák által elkövetett erőszakot és gyilkosságokat is.

Több száz tonna kokain érkezik az Európai Unióba

Az uniós tagállamok 2021-ben rekordmennyiségű, 303 tonna kokaint foglaltak le. Továbbra is Belgium, Hollandia és Spanyolország jelenti a legtöbb lefoglalást, ami azt tükrözi, hogy ezek az országok fontosak az Európába irányuló kokaincsempészet belépési pontjaként. Antwerpenben, Európa második legnagyobb tengeri kikötőjében a 2022-ben lefoglalt kokain mennyisége a 2021-es 91 tonnáról 110 tonnára emelkedett – a mutató 2016 óta folyamatosan növekszik.

Mivel a kábítószer főbb ismert belépési pontjain fokozták a tiltó intézkedéseket, úgy tűnik, a kokaincsempészek más uniós államok és az Európai Unióval határos országok kisebb kikötőit is egyre inkább célba veszik, amelyek kiszolgáltatottabbak lehetnek a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységeknek.

Az EU-ban számos kokain-előállító helyet számoltak fel az elmúlt években, sokakkal szemben kokainnal kapcsolatos bűncselekmények miatt eljárást indítottak

A kontinensen ma már jól kiépült a másodlagos kokaingyártás, ennek ellenére 2021-ben 34 kokainlaboratóriumot számoltak fel, ami az előző évhez képest növekedést jelent. Ezek közé tartoznak a nagyszabású másodlagos extrakciós és kokain-hidrokloridgyártó helyek, valamint további 14 vágó- és csomagolóhely is. A laboratórium megléte a csempészési gyakorlatok innovációját jelzi, mert a kokaint más anyagokkal keverhetik össze, ami jelentős kihívást jelent a kereskedelmi szállítmányokban való felderítés szempontjából.

Spanyolország 16 kokainlaboratórium, Belgium 11 kokainfeldolgozással kapcsolatos telephely, Hollandia pedig 7, a kokain másodlagos kinyerésével foglalkozó laboratórium felszámolását jelentette be. Hollandiában további 14 vágó- vagy csomagolóüzemet fedeztek fel.

Az európai kábítószer-ellenőrző szolgálatok arról számoltak be, hogy a kokain volt a leggyakoribb anyag, amelyet 2021-ben kiszűrtek. Abban az évben 65 800 kábítószer-fogyasztással vagy -birtoklással kapcsolatos bűncselekményben említették a kokaint, ami az összes kábítószeres ügy mintegy 9 %-a, folytatva az előző öt évben megfigyelt emelkedő tendenciát. A kannabisz után a kokain volt a második leggyakrabban említett kábítószer a fogyasztással vagy birtoklással kapcsolatos bűncselekményekben.

A túladagolás miatt történt halálesetek jelentős részének a kokainhasználat az oka

A kokain a második leggyakrabban bejelentett kábítószer, mind az első alkalommal egészségügyi kezelésre jelentkezők körében, mind a kábítószer-toxicitással kapcsolatos, a kórházi sürgősségi osztályokon történő akut bejelentésekről rendelkezésre álló adatok szerint. A dokumentumok arra is utalnak, hogy a kábítószer a 2021-ben bekövetkezett túladagolási halálesetek mintegy ötödében játszott szerepet.

A szennyvízelemzés során a 2021-es és 2022-es adatokkal rendelkező 65 város közül 37-ben nőtt a kokainmaradványok kimutatásának aránya. Az Európai Unióban a felmérések szerint az elmúlt évben közel 2,3 millió 15 és 34 év közötti fiatal, tehát a korcsoport 2,3 %-a használt kokaint (5).

A 11 uniós tagállam 12 városában működő ESCAPE-hálózat által 2021-ben 2022-ben végzett elemzés azt mutatta, hogy összességében a használt fecskendők egyharmada két vagy több kábítószer-kategória maradványait tartalmazta, ami gyakori többdroghasználatra, vagy az injekciós eszközök újrahasználatára utal. A leggyakoribb kombináció egy stimuláns és egy opioid keveréke volt. Az Athénban, Kölnben, Dublinban és Szalonikiben elemzett fecskendők több mint 50 %-ában kokaint mutattak ki, és a leggyakrabban a kokain és a heroin keverékét találták meg.

Sokan a kokainhasználat miatt kerülnek az egészségügyi ellátásba

A megnövekedett elérhetőség a kokainhasználat – társadalmilag háttérbeszorított csoportokba való – lehetséges elterjedésének bizonyos jeleivel is összefügg, mivel egyes országokban kokaininjekcióról és crack-kokain használatáról számoltak be. Az olyan stimulánsok, mint a kokain, az injekciózás nagyobb gyakoriságával járnak együtt, és az elmúlt évtizedben Európa egyes részein az injekciós kábítószereket használó személyek körében lokalizált HIV-járványok kialakulásában is szerepet játszottak.

A különböző kokainhasználati mintákkal rendelkező emberek kezelése kihívást jelent, függetlenül attól, hogy társadalmilag integráltabb, a kokainpor alkalmi vagy epizodikus használatában részt vevő kliensekről van szó, vagy a marginalizáltabb csoportokról, amelyek a kábítószert injekciózva vagy crack-koktélt szívva fogyasztják.

A legfrissebb európai adatok alapján az első kokainhasználat átlagosan 23 éves korban történik meg, a kokainnal kapcsolatos problémák miatti első kezelés pedig 33 éves kor körül. A kokain volt a második leggyakoribb kábítószer az életük során először speciális drogkezelésben részesülő személyek körében; az összes első alkalommal belépő 21%-a említette meg a szert (6).

A kokain volt a leggyakoribb anyag, amelyről az Euro-DEN Plus 2021-es megfigyelő kórházai beszámoltak (7), és amelyet az akut kábítószer-toxicitási esetek 27%-ában említettek. A kokainnal kapcsolatos előadások száma 2020-ben és 2021-ben 11 %-kal nőtt, főképp Antwerpenben és Dublinban.

Sokan fogyasztják a kokaint alkohollal együtt

Ha valaki a kokain mellé alkoholt is fogyaszt, az emberi szervezetben a kokaetilén nevű metbolit keletkezik néhány órával később. Ez egy olyan anyagcsere-termék, aminek az érszűkítő hatása rendkívül nagy, a szívet ellátó kisereken is jelentkezhet, sok esetben infarktusnak kinéző kórképet eredményezve. A szer használata növeli az egészségre káros egyéb hatásokat is, beleértve a nyugtalanságot, a pszichózist, a tachycardiát, azaz a szapora szívverést, a hipertóniát, tehát a magas vérnyomást, az aritmiát, vagyis a rendellenes szívritmust, az akut koronária szindrómát, vagy akár a stroke kockázatát. A krónikus kokainhasználat összefüggésbe hozható a koszorúér-betegséggel és a szívizomfunkció romlásával. Az akut toxicitással járó kockázatokon túl a kokain erősen addiktív stimuláns, amely függőséghez vezethet.

A kábítószer használata a halálozás fokozott kockázatával is jár. A rendszeres vagy problémás kokainhasználó személyek nemrégiben elkészült statisztikáinak áttekintése alapján az öngyilkosság, a baleseti sérülés, az emberölés és az AIDS okozta halálozás kockázata mind megemelkedett az általános népesség kor- és nembeli mutatóihoz képest.

Az adatokat szolgáltató 20 európai ország számai alapján 2021-ben 16,5 %-nyi túladagolásos halálesetben volt érintett a kokain, többnyire opioidok jelenlétében – 2020-ban ez az arány 13,5 % volt. Németországban a 2021-re vonatkozó adatok előzetes elemzése arra utal, hogy legalább minden ötödik kábítószer okozta halálesetben a kokain is szerepet játszhatott.

Több EU-tagországban jelentős a crack-kokain használata

Tavaly Lisszabonban és Portóban a kábítószer-fogyasztási helyiségek adatai azt mutatták, hogy a crack-kokain önmagában vagy heroinnal együtt a megkönnyített kábítószer-fogyasztási epizódok jelentős részét tette ki. Mindkét szolgálatnál a crack-kokain fogyasztás fele dohányzással, fele pedig crack-injekciózással történt önmagában, vagy heroinnal együtt. Párizsban a kábítószer-fogyasztási helyiségekben, ahol csak az injekció beadása engedélyezett, a dohányzás nem, a közvetített kábítószer-fogyasztási adatoknak csak kis hányada tartalmazott crack-kokaint önmagában, vagy más kábítószerrel, mert többnyire morfiummal vagy metadonnal együtt használták.

A kokain európai lefoglalásának mértéke folyamatosan emelkedik

2021-ben az uniós tagállamok 68 000 kokain-lefoglalásról számoltak be, ami 303 tonnájával történelmi csúcsot jelentett – 2020-ban 211 tonna volt ez a mutató. A lefoglalt mennyiség közel 75 %-át Belgium (96 tonna), Hollandia (72 tonna) és Spanyolország (49 tonna) adta (8). A kokain átlagos tisztasága kiskereskedelmi szinten 2021-ben a kontinensen 48 és 85 % között mozgott, az országok fele 56 és 75 % közötti átlagos tisztaságot jelentett.

A publikációt Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatója írta

