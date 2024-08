A kis zöld emberke nagy bajt akar Magyarországnak

Mivel nem Daniel Freund, és még csak nem is a közösségi oldal követői döntenek ebben a kérdésben, így joggal feltételezhetjük, hogy a magyargyűlölő aktivistának semmi nem jutott az eszébe, ám továbbra is napirenden akarja tartani az úgynevezett magyar ügyet és támadni a szuverenista politikát.

