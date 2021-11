Megosztás itt:

A családfő a CNN-nek azt mondta, 6 gyereke közül többet is kénytelen eladni, hogy a többiek életben maradhassanak. A család pár hónapja a 12 éves lányukat is áruba bocsátotta. Korábban egy afgán nő esete járta be a világsajtót, aki mindössze 3 éves lányát adta el alig 550 dollárért. Afganisztánban a nyomor általánossá vált a tálib hatalomátvétel óta, a lakosság 97 százaléka él a szegénységi küszöb alatt.

Hír TV