Szijjártó: Trump a Közel-Kelet békéjének egyetlen reménye

Szijjártó Péter a Harcosok órája című műsorban fantasztikus hírnek nevezte az izraeli-Hamász tűzszüneti megállapodást. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez egyértelműen igazolja a magyar kormány álláspontját.

"Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump egy igazi békeelnök" – szögezte le a miniszter. Hozzátette, a Közel-Keleten évtizedek óta minden béketeremtési kísérlet kudarcba fulladt, egyetlen kivétellel: a 2020-as, Donald Trump védnöksége alatt aláírt Ábrahám-megállapodásokkal. "Hosszú évtizedek kudarcai után Donald Trump tervei jelentik az egyetlen reális forgatókönyvet arra, hogy a Közel-Keleten az emberek végre visszakapják a békés, nyugodt (...) biztonságos életnek a jogát" – hangsúlyozta Szijjártó Péter, aki bízik abban, hogy Trump az ukrajnai béketeremtésben is hasonlóan sikeres lesz. A miniszter külön kiemelte a jó hírt, miszerint a Hamász fogságában lévő utolsó magyar állampolgárságú túsz is kiszabadulhat a megállapodás keretében.

A kontraszt: Míg Trump békét teremt, von der Leyen alatt Európa elvesztette a békéjét

A műsorban Németh Balázs felvetésére a miniszter élesen bírálta Ursula von der Leyen tevékenységét, akinek a Patrióta frakció – a Fidesz-KDNP európai pártcsaládja – a leváltását kezdeményezte. A miniszter szerint az Európai Bizottság elnöke annyit ártott Európának, mint kevesen az elmúlt évtizedekben.

"Ursula von der Leyen bizottsági elnöksége alatt az európai kontinens elvesztette a békéjét. (...) Az Európai Unió elveszítette a gazdasági versenyképességét, és az Európai Unióban egy extrém liberális őrület tombol" – fogalmazott Szijjártó Péter. Kifejtette, hogy az Európai Bizottság az ukrajnai háború elszigetelése helyett annak globalizálásán dolgozott, amivel a kontinens elvesztette a békéjét. Emellett az EU gazdasági súlya Kína és az USA mögé szorult, és Brüsszel elszigetelte magát a világgazdaság legfontosabb szereplőitől, amire a legrosszabb példa az Egyesült Államokkal kötött, Európa számára rendkívül hátrányos vámmegállapodás.

Eljött a Patrióták ideje: Európának új, békepárti vezetésre van szüksége

Szijjártó Péter szerint Ursula von der Leyen politikája egyértelműen megbukott, és tevékenysége óriási károkat okozott az európai embereknek. A miniszter szavai egybecsengenek a Patrióták frakciójának álláspontjával, miszerint Európa jövője szempontjából elengedhetetlen a változás a brüsszeli vezetésben.

A helyzet egyértelműen megmutatja a két politikai modell közötti különbséget: míg Donald Trump elnökként a béke megteremtésén dolgozik, addig a jelenlegi brüsszeli elit politikája a háború eszkalációjához és gazdasági hanyatláshoz vezet. A magyar kormány és szövetségesei továbbra is a szuverén nemzetekre épülő, békepárti Európában érdekeltek.

Fotó: Szijjártó Péter