A két ország közi megbékélésért Nobel-békedíjjal kitüntetett etióp kormányfővel tárgyal az eritreai elnök

Családok nélkül se nekünk, se a hazánknak nincsen jövője – mondta a miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent karácsonyi interjúban. Orbán Viktor hangsúlyozta: a családvédelmi akcióterv példátlan támogatásokat kínál a magyar embereknek, és lehetőséget, hogy megtervezzék a jövőjüket. A kormányfő emlékeztetett: 2011 és 2019 között a kabinet összesen 2 ezer 250 milliárd forintot hagyott a családoknál. Minden ünnep ajándék, amely túl van a politika horizontján - mondta a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Orbán Viktor hangsúlyozta: ilyenkor a csatazaj helyett elcsendesedés, feleselés helyett elfogadás és szeretet, fecsegés helyett elmélyülés, profán helyett szent van. Karácsonykor Isten feltárja előttünk önmagát és beavat minket saját emberségünk titkába is: az ember olyan lény, akinek az élete szeretetből indul és a szeretetbe tart - mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a fővárosban szenteste. A világ dolgaiba beavatkozó, az embernek utat mutató Istenről, valamint a keresztyén közösség közéleti szerepvállalásáról és más közösségekhez fűződő viszonyáról is szólt Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Az egyházak közéleti szerepéről, az egyház-finanszírozás sajátosságairól, az üldözött keresztényekről és Európa szekularizáltságáról beszélt Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Karácsonyi agitációra buzdít a Momentum elnöke. Fekete-Győr András karácsonyi tippek családlátogatáshoz címmel tett ki videót közösségi oldalán. Ebben a pártelnök arra kéri a támogatóit, a bizonytalan és fideszes szavazóknál érjék el, hogy 2020-ban a Momentumra voksoljanak. A Momentum elnöke gyakorlati tanácsokkal is ellátja szimpatizánsait, arra kéri őket, hogy az ajándékot baloldalhoz köthető újságba csomagolják, a televíziós csatorna kiosztást és az internetes kezdőlapot változtassák meg a család tv-jén és számítógépén. A Momentummal ellentétben ünnepi kampányszünetet tart a Fidesz jelöltje Győrben. Dézsi Csaba András a munkatársait is arra kérte, legyenek a családjukkal. Közölte: csak januárban folytatják a kampányt. Dézsi Csaba András hozzátette: a karácsony körüli időszakban az a szerencsés, ha az emberek magukkal és a családjukkal foglalkoznak, és ezt nem akarják megzavarni. A klímavédelem árát a klímarombolóknak kell megfizetniük - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent karácsonyi interjúban. A kormányfő hangsúlyozta: a klímaválság fő felelősei a legnagyobb, leggazdagabb államok és a világ legnagyobb multinacionális vállalatai. Jézus születése a feltétel nélküli szeretet üzenetét jelképezi a mai emberiség számára is, amely ha meg akarja változtatni a világot, saját magával kell kezdenie - hangoztatta homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában szenteste bemutatott misén. A béke és a megbocsátás üzenetét hangsúlyozta Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi érsek a karácsonyi éjféli misén Betlehemben - jelentette az izraeli média. A világ minden tájáról érkeztek a keresztények ezrei Betlehembe, Jézus szülőhelyére, hogy a hagyományoknak megfelelően meghallgassák Pierbattista Pizzaballa érseknek, a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátorának éjféli miséjét. A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergelyt nevezte ki Ferenc pápa a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé a leköszönő Jakubinyi György helyébe. A dél-szudáni békemegállapodás minél előbbi életbe léptetését sürgette az a közös felhívás, amelyet Ferenc pápa, az anglikán egyházat vezető Justin Welby canterburyi érsek és a skót egyházat képviselő John Chalmers tett közzé karácsony napján. A Bukaresti Törvényszék befolyással való üzérkedés miatt hét év szabadságvesztésre ítélte Bogdan Olteanut, a román képviselőház korábbi liberális elnökét - az ítélet nem jogerős. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezi Ihor Bondarenkónak, Kárpátalja megye fél éve kinevezett kormányzójának a menesztését - jelentette az UNIAN hírügynökség. Fehér tütüben a Hattyúk tava egyes jeleneteit eltáncolva a párizsi operaház előtt tiltakoztak balerinák Emmanuel Macron elnöknek a kedvezményes nyugdíjukat érintő tervei ellen. Törökországnak szüksége lehet egy olyan törvényre, amely lehetővé teszi csapatok Líbiába küldését és a parlament már dolgozik a jogszabályon – közölte Ibrahim Kalin, az elnök szóvivője. Börtönben kell maradnia Osman Kavala török emberi jogi aktivistának - közölte egy isztambuli bíróság annak ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága Kavala szabadlába helyezése mellett döntött. Három hónappal meghosszabbította egy orosz bíróság a kémkedéssel vádolt Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos őrizetét, Whelan családja és amerikai illetékesek igazságtalannak tartják a döntést. Nyolc civil meghalt orosz harci repülőgépek támadásában Szíria északnyugati részének egyik településen, ahol többségében otthonukból korábban elűzött emberek élnek - jelentette egy emigráns szervezet. Jóváhagyta az iraki parlament az igazságosabb voksolást lehető tévő új választási törvényt, a kormányellenes tüntetők egyik fő követelését, de a továbbra sincs megegyezés másik fő követelésük, az új ügyvivő kormányfő kijelölése kapcsán. A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza az ország észak-nyugati Idlíb tartományában - közölte a szíriai hadsereg parancsnoksága. Tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrzőpontot az Afganisztán északi részén lévő Balkh tartományban és megölték a biztonsági erők 15 tagját - közölték helyi tisztviselők. Nyolcvan terroristát ártalmatlanítottak a védelmi és biztonsági erők a Burkina Faso északi részén fekvő Arbindában - közölte a nyugat-afrikai ország hadserege. Nem lesz javulás a kétoldalú kapcsolatokban a Kelet-kínai-tenger stabilitása nélkül - közölte a japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint Abe Sindzó japán kormányfő Csengtuban kínai kollégájával, Li Ko-csianggal. Őrizetbe vették Akimoto Cukaszát, a japán kormányzó konzervatív Liberális Demokrata Párt egyik parlamenti képviselőjét azzal a váddal, hogy kenőpénzt fogadott el egy kaszinó megnyitásáért. Ismét összecsapások voltak Hongkongban a kormányellenes tüntetők és a rendőrök között. Kényszerleszállást hajtott végre egy Mi-8 típusú orosz helikopter a Krasznojarszki területen szerdán, a leszálláskor hatan megsérültek - közölte az egészségügyi minisztérium helyi részlege. Gyakorlatozás közben lezuhant egy Szu-57-es típusú, ötödik generációs orosz vadászrepülőgép Oroszország távol-keleti részén - a pilóta katapultált. Idén mintegy 170 ezer hívást fogadott a lelkielsősegély-szolgálat - közölte Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. A kétszeres világbajnok amerikai Candice Dupree visszatér a bajnoki címvédő Sopron női kosárlabdacsapatához. A Stuttgarter Zeitung szerint Lőw Zsolt lehet a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő VfB Stuttgart vezetőedzője. Az előrejelzések szerint ideális körülmények várják majd a csütörtökön rajtoló 75. Sydney-Hobart vitorlásverseny résztvevőit.