Külföld

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

2025. október 14., kedd 07:00 | Világgazdaság
halottak sérültek vonatbaleset Kelet-Szlovákia

Egy közlekedési szakértő szerint a tragikus vonatösszeütközés helyszíni vizsgálatai azt mutatják: a vasúti pálya műszakilag jó állapotban volt, így a baleset valószínűsíthetően emberi hibából vagy műszaki meghibásodásból adódhatott. A szlovák belügyminiszter felszólalt az ügyben.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A szlovák belügyminiszter, Matus Sutaj Estok számolt be az eseményekről, közölte az RBC-Ukrajina. A miniszter megjegyezte, hogy az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett. Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió — mondta Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban. A szlovák vasúttársaság, a ZSSK adatai szerint négy, a balesetben érintett vonaton tartózkodó alkalmazottjuk közül egy megsérült. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, borzalmas vonatbalesettel kezdődött a hét Szlovákiában. Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turnou), a községben található alagút előtt. A baleset következtében több tucat ember megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak. Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a balesetben körülbelül 70 ember sérült meg, köztük egy fiatal ukrán állampolgár.

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta — számolt be a szlovák Pravda. A vonatok ütközésének helyszínén a mentőegységek dolgoznak, és a rendőrség már vizsgálja az esetet, hogy kiderítse, mi okozta pontosan a balesetet.  

Lubos Kasala közlekedési mérnök a Pravda újságnak nyilatkozva elmondta, hogy még túl korai lenne a kiváltó okokról beszélni; minden szerv számára elsődleges fontosságú az életek megmentése. Csak ezután következik a technika megmentése, ha lehetséges, és a Közlekedési Hivatal szakértőinek vizsgálata is megkezdődik.

„A mozdonykocsik, akárcsak a repülőgépek és az autók, fekete dobozzal vannak felszerelve, amely megmutatja, hogy a vonat a előírt sebességgel haladt-e, és hasonlókat” – magyarázta. Kasala szerint minden tényezőt figyelembe vesznek, beleértve a vonat kötelező ellenőrzéseit is.

fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

