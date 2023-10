A Kelet és a Nyugat kulturált együttműködése mellett foglalt állást a külügyminiszter

Megosztás itt:

Szijjártó Péter azt is hozzátette, hogy a kormány ellenez minden olyan tervet és intézkedést, amelynek célja ezen kapcsolatok elvágása. A tárcavezető a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó uniós miniszterek informális tanácsülésén a krízisekről is beszélt. Azt mondta, a világgazdaság az utóbbi néhány évben kétszer is a feje tetejére állt, és a válságok, illetve az elhibázott brüsszeli válaszok nyomán az Unió versenyképessége jelentősen leromlott.