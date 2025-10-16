A katonai puccs után hosszú átmeneti időszak jön Madagaszkáron

Megosztás itt:

A CAPSAT (Corps d’administration des personnels et des services administratifs et techniques) parancsnoka a katonai hatalomátvétel bejelentését követően közölte, hogy a védelmi tanács az elnök jogköreit gyakorolja majd.

Randrianirina bejelentette, hogy a katonaság átvette a hatalmat és feloszlatta az összes intézményt, kivéve a parlament alsóházát, a Nemzetgyűlést. A Nemzetgyűlés képviselői hivatalban maradnak.

Az átmenet legfeljebb két évig tart, amely alatt népszavazást rendeznek az alkotmányról és általános választásokat tartanak.

"Hamarosan letesszük az esküt" - jelentette be az ezredes szerdán egy sajtótájékoztatón, egy nappal azután, hogy a Legfelsőbb Alkotmánybíróság felkérte őt, hogy vállalja el az egykori francia gyarmat elnöki posztját.

A hadsereg többhetes tüntetések után vette át a hatalmat, amit a főváros utcáin ünneplő tömegek fogadtak.

A katonai puccsot támogató Gen Z ifjúsági mozgalom képviselője az RFI rádióban azt közölte, hogy "megkezdődött a küzdelem második szakasza", hogy tárgyalások folynak a hadsereggel, de részvételük a kormányban még nem biztos.

A mozgalom szeptember végétől követelte Andry Rajoelina elnök lemondását, tömegtüntetéseket rendezve a magas megélhetési költségek, ifjúsági munkanélküliség és szegénység miatt.

A parlament az elnök ellen eljárást indított hivatalból való eltávolítására. Az elnöki hivatal azonban közleményben jelentette be, hogy Rajoelina fenntartja mandátumát és jogilag érvényesnek tekinti.

Rajoelina vasárnap a Reuters hírügynökség biztonsági forrásokra hivatkozó értesülése szerint egy francia katonai repülőgépen menekült el Madagaszkárról. Diplomáciai és ellenzéki források szerint jelenleg valószínűleg Dubaiban tartózkodik.

A most 51 éves egykori DJ katonai puccs során került hatalomra 2009-ben a fiatalok tüntetéseinek köszönhetően, és 34 évesen a világ legfiatalabb államfője lett. Azonban az életszínvonal javítására és a korrupció felszámolására tett ígéreteit soha nem váltotta be.

A mostani katonai hatalomátvételt vezető Michael Randrianirina ezredes a Rajoelina elnököt hatalomra juttató 2009-es puccsban is szerepet játszott az őt támogató CAPSAT katonai egység vezetőjeként. Támogatását az elmúlt héten vonta meg az elnöktől, arra szólítva fel a katonaságot, hogy ne lőjenek a tüntető tömegbe. A CAPSAT egység mellett a félkatonai csendőrség és a rendőrség is megvonta támogatását Rajoelina elnöktől.

Az Afrikai Unió (AU) azonnali hatállyal felfüggesztette Madagaszkár tagságát, mivel a kormányváltás alkotmányellenesen történt

- jelentette ki Mahamoud Ali Youssouf, az AU Bizottságának elnöke az AFP hírügynökségnek.

Fotó: Michael Randrianirina ezredes. MTI/AP/Brian Inganga