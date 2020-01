A katalán szeparatista vezetők elfoglalták európai parlamenti széküket

Hiába várják a budapesti nyugdíjasok a Karácsony Gergely által a kampányidőszakban beígért rezsitámogatást, az ugyanis a mostani fűtési szezonban biztosan nem érkezik meg - derült ki a Főpolgármesteri Hivatal válaszából, amit híradónk kérdésére küldtek. Álhír - így reagált a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Népszava cikkére, mely szerint a kormány meg akarja vonni az uniós forrásokat a fővárostól. Fürjes Balázs az MTI-nek úgy nyilatkozott, ilyen kormányzati döntés nem született, sőt ilyen előterjesztés sincs. Az MSZP elnökének tisztáznia kellene azokat a feketepénzekről szóló állításokat, amelyeket Szanyi Tibor fogalmazott meg egy múlt heti interjúban - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Hollik István elmondta: ilyen vádak nem először fogalmazódnak meg a szocialistákkal kapcsolatban, de a válaszok helyett próbálják eltussolni az ügyet. Nem érdek, hanem értékalapú együttműködés van az ellenzéki pártok között - állítja a DK. Egy zárlatos hősugárzó okozhatta a vasárnap délutáni óbudai tüzet - írja a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint egy Kelet-Magyarországról érkezett közmunkásokkal zsúfolt faházból indult a tűz. A tanulás lehetősége jobb kompenzáció a Gyöngyöspatán szegregált diákoknak, mint a készpénz - reagált Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár arra, hogy a bíróság Gyöngyöspatán 64 diák családjának összesen 100 millió forint kártérítést ítélt meg. Februárban kerülhet az Országgyűlés elé az igazságügyi tárcának a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló javaslata - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az M1-en. A foglalkoztatás és a bérek növelése idén is a kormány legfontosabb céljai közé tartozik - jelentette ki Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Idén is 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben a magyar ipar fejlesztését szolgáló Irinyi Tervre - közölte György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az M1-en. Az energiapolitika célja, hogy a fogyasztók számára egy megbízható, olcsó energiaforrást biztosítson és erősítse az ország energiafüggetlenségét - közölte a területért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában. Kaderják Péter hangsúlyozta: mindezt környezet-és klímabarát módon kell biztosítani. Az év első hónapjaiban több tízezren felejtik el igénybe venni az adókedvezményeket, pedig az időben leadott nyilatkozatok nemcsak magasabb fizetést, hanem lényegesen kevesebb adminisztrációt is jelentenek - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. A tervek szerint pluszforrást biztosítana a kormány az iskolaorvosok számára - mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az M1-en. Az Európai Néppártnak meg kell erősítenie jobbközép elköteleződését - mondta Novák Katalin, a Fidesz alelnöke a közmédiának Berlinben, ahol vezető német politikusokkal tárgyalt. A Németországot jellemző családpolitikával szemben „mi nem elvi vitákat folytatunk, hanem cselekszünk”, és erősödik az érdeklődés ennek a politikának a gyakorlata iránt – mondta Novák Katalin. Makaóban számos területen mutatkozik komoly igény a magyar prémium termékekre és szolgáltatásokra - mondta Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter miután találkozott Ho Jat Szeng makaói főkormányzóval. Asztalos Csaba, a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke nyerte azt a versenyvizsgát, amelyet a román Külügyminisztérium írt ki az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótanácsi tagságának betöltésére. Elfoglalta európai parlamenti székét és hivatalosan is megkezdte mandátumát Carles Puigdemont volt katalán elnök és leváltott kormányának egészségügyi tanácsosa, Toni Comín az EP Strasbourgban tartott plenáris ülésen. A német rendőrség razziákat tartott négy tartományban csecsen iszlamisták után kutatva, akiket azzal gyanúsítanak, hogy „komoly államellenes bűncselekmény" elkövetését tervezték. Csütörtökig biztosan folytatódik a tömegközlekedési sztrájk Franciaországban. A vasutasok és a párizsi tömegközlekedési dolgozók a kormány nyugdíjreformja ellen tüntetnek. Franciaország további 220 katonát küld Nyugat-Afrikába, hogy a térség országaival együttműködve fokozza a terrorista fegyveres csoportok elleni harcot - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Országos elfogatóparancsot adott ki 176 katona ellen az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. A Teherán közelében lelőtt gépen meghalt kanadaiak most otthon lehetnének a családjukkal, ha nem nőtt volna a feszültség a Közel-Keleten - jelentette ki Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Washington kiutasít 21 szaúdi katonai ösztöndíjast a december eleji floridai lövöldözés miatt, amelyet terrorcselekménynek minősített - jelentette be William Barr amerikai igazságügyi miniszter Washingtonban. Az amerikai cégeknek óvatosaknak kell lenniük kínai partnereikkel - figyelmeztette a Szilícium-völgy amerikai techvállalatait Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az orosz katonai hírszerzés meghekkelte az ukrán Burisma gázipari cég számítógépes rendszerét - jelentette egy bostoni kiberbiztonsági cégre hivatkozva több amerikai lap. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint ha az Egyesült Államoknak nem kell az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről kötött többhatalmi megállapodás, akkor új egyezményt kell kötni. Megfenyegette az Egyesült Államokat a Hezbollah vezetője. Haszan Naszrallah televíziós beszédében azt mondta: az amerikaiaknak fel kell számolniuk közel-keleti bázisaikat. Ha ezt nem teszik meg koporsóban hagyják el a térséget. Nem írta alá a líbiai tűzszüneti megállapodást Halífa Haftar tábornagy, a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg parancsnoka és elhagyta Moszkvát - közölték kedd reggel egybehangzóan arab és orosz sajtóforrások. A Halífa Haftar tábornok irányítása alatt álló líbiai fegyveres erők „készek és elszántak" a győzelemre - tudatta hivatalos közösségi oldalán a nemzetközileg elismert kormány ellen harcoló fegyveres szervezet. Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán - tudatták a helyi hatóságok. Legkevesebb 57 halálos áldozata volt a lavináknak Kasmír pakisztáni részén, és legkevesebb 10 áldozata a terület India ellenőrzése alatt álló részén az elmúlt 24 órában - közölték kedden magas rangú kormánytisztviselők. Késsel támadt a járókelőkre egy ámokfutó Coloradóban. Az elkövető a város különböző pontjain véletlenszerűen sebesítette meg áldozatait - nyolc embert kórházba szállítottak. Ötven nőt és számos gyermeket rabszolgasorban tartó, hatvanas éveiben járó szektavezért tartóztattak le Jeruzsálemben. A chisinaui kerületi bíróság elrendelte Viorel Morari volt moldovai korrupcióellenes főügyész letartóztatását hivatali visszaélés gyanúja miatt - közölte a Publika helyi televízió. Embercsempészeket ítélt el a Pécsi Járásbíróság. Az előkészítő tárgyaláson a 8 fős csoportból négy vádlott beismerte, hogy 2017 nyarán migránsokat juttattak át az országon Ausztriáig. Kábítószer birtoklása miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy 28 éves szerb férfi ellen, aki tavaly márciusban 10 kilogramm kannabiszt akart autójában Magyarországon keresztül Szlovákiába szállítani - tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Közveszélyokozás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a vasárnapi, óbudai tűzeset ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Vádemelést javasol a rendőrség annak az 57-éves férfinek a halála ügyében, akire tavaly júniusban Szombathelyen egy távhővezeték javítása során betontömb zuhant egy munkagödörben - közölte honlapján a rendőrség. A szálló por koncentrációjának hétfői csökkenése ellenére továbbra is indokoltnak tartja a Főpolgármesteri Hivatal Budapesten a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartását. Csütörtöktől módosul a Liszt Ferenc Airport 2-re közlekedő 200E járatok közlekedési rendje - közölte a BKK. A magyar férfi kézilabda-válogatott 24:24-es döntetlent játszott az olimpiai és világbajnok dán csapattal az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A magyar női válogatott 20:2-re legyőzte hétfőn a szlovákot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában. Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott menesztett szövetségi kapitánya szerint a nemzeti csapat a szerbeket és az oroszokat is legyőzheti a márciusi olimpiai selejtezőtornán. Fucsovics Márton az első szettben feladta a mérkőzését az ausztráliai Bendigóban zajló, 54 ezer dollár összdíjazású kemény pályás challenger-tornán.