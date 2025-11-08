Keresés

Külföld

A kármentő „utómunka” – Így próbálja a baloldal letagadni a szankciós győzelmet + videó

2025. november 08., szombat 12:35 | Hír TV

A tények makacs dolgok: Orbán Viktor és Szijjártó Péter kiharcolta a teljes szankciómentességet Amerikától. De a globalista médiában már megkezdődött a kármentő „utómunka”. Velkovics Vilmos Washingtonból jelentkezik, hogyan próbálják meg a magyar győzelmet kudarcnak beállítani azok, akik a szankcióknak szurkoltak?

  • A kármentő „utómunka” – Így próbálja a baloldal letagadni a szankciós győzelmet + videó

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

