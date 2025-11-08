A kármentő „utómunka” – Így próbálja a baloldal letagadni a szankciós győzelmet + videó
2025. november 08., szombat 12:35
| Hír TV
A tények makacs dolgok: Orbán Viktor és Szijjártó Péter kiharcolta a teljes szankciómentességet Amerikától. De a globalista médiában már megkezdődött a kármentő „utómunka”. Velkovics Vilmos Washingtonból jelentkezik, hogyan próbálják meg a magyar győzelmet kudarcnak beállítani azok, akik a szankcióknak szurkoltak?
