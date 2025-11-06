Keresés

A józan ész missziója – Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban + videó

2025. november 06., csütörtök 19:20 | Hír TV

„Mi győzelemre játszunk” – ezzel a magabiztos mondattal indult Washingtonba Orbán Viktor, hogy Donald Trumppal tárgyaljon. A hangulat baráti, de a tét történelmi: a józan ész alapján elfogadtatni, hogy a magyar gazdaság nem élhet túl az orosz energia nélkül. A Híradóban mutatjuk a békemisszió legfontosabb céljait.

  • A józan ész missziója – Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban + videó

