A józan ész missziója – Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban + videó

Hidvéghi Balázs kifejtette: a Tisza Párt elnökének nincs is választása, hiszen Brüsszel a markában tartja őt. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy Brüsszel a háború árát is velünk fizettetné meg.

Komment - Milyen eredményeket hozhat az Orbán Viktor-Donald Trump találkozó? + videó

Győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor, akinek a vezetésével elindult a magyar delegáció Washingtonba. Milyen tárgyalásra számít a miniszterelnök? És mit jelent ez a találkozó hazánk számára? És kire próbálja hárítani a felelősséget Magyar Péter a kiszivárgott tiszás adatok ügyében?