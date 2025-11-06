A józan ész missziója – Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban + videó
2025. november 06., csütörtök 19:20
| Hír TV
„Mi győzelemre játszunk” – ezzel a magabiztos mondattal indult Washingtonba Orbán Viktor, hogy Donald Trumppal tárgyaljon. A hangulat baráti, de a tét történelmi: a józan ész alapján elfogadtatni, hogy a magyar gazdaság nem élhet túl az orosz energia nélkül. A Híradóban mutatjuk a békemisszió legfontosabb céljait.
Győzelemre játszunk - jelentette ki Orbán Viktor, akinek a vezetésével elindult a magyar delegáció Washingtonba. Milyen tárgyalásra számít a miniszterelnök? És mit jelent ez a találkozó hazánk számára? És kire próbálja hárítani a felelősséget Magyar Péter a kiszivárgott tiszás adatok ügyében?
A kormányfő rámutatott: minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de ő baráti és könnyebb hangvételű egyeztetésre számít. Orbán Viktor ugyanakkor súlyos kérdésnek nevezte az olajszankciók ügyét, de szerinte a tárgyalás nem lesz nehéz.