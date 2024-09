A jobboldali olasz pártok többsége nem ért egyet az Európai Unió erőszakos menekültpolitikájával + videó

Az Orbán-kormány azonban 2 milliárd eurót költött eddig arra a védelmi rendszerre és határzárra, amely megakadályozza, hogy illegálisan senki se jusson be az ország területére. Ezzel Magyarországot és az Európai Uniót is védi.

