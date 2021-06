A jobbközép köztársaságiak nyerték a franciaországi regionális választást

Ha egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk a nem liberálisok jogait - jelentette ki Orbán Viktor a Szamizdat 11. című, a miniszterelnöki honlapon megjelent írásában. Az Alapjogokért Központ legfrissebb felmérése szerint a magyarok óriási többsége, 92 százaléka egyetért a pedofilok szigorúbb büntetésével. A megkérdezettek 60 százaléka szerint a kiskorúakat meg kell óvni a médiában megjelenő gender- és homoszexuális-propagandától. Tízből hat magyar elutasítja a szexuális irányultság reklámozását a gyermekek körében. Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást – nyilatkozta a KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek. Magyar Nemzet - Nézőpont Intézet: Orbán Viktort választanák kormányfőnek a magyarok. A múlt heti müncheni meccs sajnos nem minden honfitársunk számára ért véget egyelőre - közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. Újabb tagjától vált meg az MSZP. Juhászné Lévai Katalin, Hajdú-Bihar megyei jelölt azért lépett ki a pártból, mert a szocialisták etikai bizottsága szerint túl sok DK-s posztot tett közzé közösségi oldalán. A hétvégi összesített adatok alapján összesen 132 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak és elhunyt 9 beteg. A beoltottak száma 5 468 205 fő, közülük 4 842 148-an már a második oltását is megkapták. A Nemzeti újrakezdés program részeként megjelent a külhoni magyar szervezetek rendezvényeit és programjait támogató pályázati kiírás - jelentette be Potápi Árpád János. 860 településen épülhetnek vagy újulhatnak meg önkormányzati utak, hidak, kerékpárutak a Magyar falu program idei forrásaiból - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. ITM: a turizmus újraindulását is zökkenőmentesebbé teszik az idénre tervezett útfelújítások. Varga Mihály: 540 milliárd forintnyi vállalkozásfejlesztési pályázat jelenik meg a következő két hónapban. 181 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,9 milliót a világban. Észak-Macedónia félmillió adag kínai vakcinát kapott, ezzel felgyorsulhat az oltakozás a nyugat-balkáni országban. Ausztrália további államaiban vezetnek be korlátozásokat a nemrég megugrott, a koronavírus delta variánsához köthető fertőzésszámok miatt. Szakértők szerint az országban a járvány kezdete óta nem volt ilyen súlyos a helyzet. A gyermekekkel és az állatokkal folytatott szexuális kapcsolat törvényesítését sürgette korábban a holland miniszterelnök, aki Magyarország térdre kényszerítésével fenyegetőzött - mondta Marácz László Európai híradó című műsorunkban. A Hollandiában élő egyetemi tanár emlékeztetett: Mark Rutte, a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért nevű liberális párt, ifjúsági tagozatának elnökeként vetette fel a szexuális devianciák törvényesítését, amit egy korabeli újságcikk is bizonyít. Szégyennek nevezték vezető holland konzervatív politikusok Mark Rutte kormányfő kijelentését Magyarország térdre kényszerítéséről, és bocsánatot kértek a magyaroktól. A Hír TV-nek adott exkluzív interjúban azt mondták, hogy Mark Rutte személyes politikai érdekei miatt támadja Magyarországot. A nagy pártok jelöltjei győztek a romániai időközi helyhatósági választásokon, a székelyföldi Uzonban pedig az RMDSZ színeiben induló Bordás Enikőt választották polgármesterré. Járókelőkre támadt késsel egy ismeretlen férfi a németországi Erfurtban. Két embert sebesített meg, őket kórházba szállították. Stefan Löfven svéd kormányfő bejelentette lemondását. Az Egyesült Államok ismét légitámadást hajtott végre Irán által támogatott milíciák ellen Szíriában és Irakban. Bosszúval fenyegette meg az Egyesült Államokat az iraki síita ernyőszervezet a légicsapások miatt. Jaír Lapid izraeli külügyminiszter súlyos fenntartásokat fogalmazott meg az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatosan, amelynek újjáélesztéséről hónapok óta folynak a tárgyalások. Iráni atomprogram - Irán még nem döntött az atomlétesítményei ellenőrzéséről szóló ideiglenes egyezmény meghosszabbításáról. Lemondott a palesztin kormány munkaügyi minisztere tiltakozásul egy letartóztatott ellenzéki agyonverése miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Egy angliai buszmegállóban találták meg a brit királyi haditengerészet Defender nevű rombolójának fekete-tengeri útjáról készült bizalmas kockázatelemzést. Több mint négyszáz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Húsz vádlottat ítéltek el embercsempészés bűntette miatt Szegeden és Makón - közölte a Szegedi Törvényszék szóvivője. Több autó kigyulladt egy balatonfüredi hotel mélygarázsában hajnalban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Több mint ötszáz településen gyérítik a szúnyogokat a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Máthé Gábor ezüstérmet nyert a hallássérültek görögországi tenisz Európa-bajnokságán. Fucsovics Márton egy helyet javítva a 48. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. A múlt heti tornák nem hoztak jelentőst változást a női teniszezők világranglistájának élcsoportjában, és a legjobb magyar, Babos Tímea is maradt a 116. helyen. A DAC ellen tartja a BL-főpróbát a Ferencváros. Labdarúgó-Eb, nyolcaddöntő: Hollandia - Csehország 0:2; Belgium - Portugália 1:0 Copa America: A házigazda brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Ecuadorral a labdarúgó Copa America B csoportjának utolsó fordulójában, így Ecuador is továbbjutott. NBA: A Milwaukee Bucks 113-102-re nyert az Atlanta Hawks vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabdaliga keleti főcsoportjának döntőjében, így 2-1-es előnyre tett szert az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban.