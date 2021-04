A járvány második hulláma tombol Dél-Amerikában

4 814 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 698 ezerre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 681 főre emelkedett. Már több mint 2,6 millió embert beoltottak, közülük 1,07 millióan a második adagot is megkapták. 5-6 napon belül lehetséges, hogy eléri a hárommilliót a beoltottak száma, a további döntések az enyhítéssel kapcsolatban ezután várhatóak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely szerint még ebben a hónapban 4 millió felett lesz a beoltottak száma, azoké, akik legalább az első oltásukat megkapják. Fejezze be az oltásellenes politikát a baloldal – így reagált Cseh Katalin szavaira a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás emlékeztetett a momentumos EP-képviselő megszólalására, amelyben felelőtlenségnek nevezte, hogy európai engedély nélkül használják a keleti vakcinákat. „Azért állunk ilyen jól, mert a magyar kormány önállóan cselekedett és a keleti vakcinákkal is oltanak” - mondta Megadja Gábor, a Századvég vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban. Az Állatorvosi Kamara elnökének javaslatára etikai eljárást indíttatott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen Budai Gyula, aki szerint Hadházy hazudott a vagyonnyilatkozatában. Hadházy Ákos vagyonnyilatkozatában azt írta, hogy szünetelteti állatorvosi foglalkozását, amelyre egyébként az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény is kötelezi. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban közölte: a Nébih közérdekű adatigénylésre küldött válaszából kiderül, hogy tavaly január óta Hadházy a saját pecsétjével több dokumentumot is kiállított. A magyar termékenységi adatok a kormány családbarát intézkedéseivel összhangban 2011 óta javulnak, az uniós átlag viszont évek óta romlik - közölte az Eurostat legújabb elemzései alapján a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin szerint Magyarország mára sereghajtóból az EU középmezőnyébe került, a magyar termékenységi adatok immár második éve jobbak az Európai Unió átlagánál. Az üzletek döntő többsége kinyitott, mert a jogszabály szerinti nyitáshoz szükséges feladatok egy részét előre el tudták végezni a boltosok - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Letették a jövő szakmunkásait képző veszprémi iparospark alapkövét, a mintaprojekt a munkaerőhiány kezelésére nyújt piacképes megoldást - mondta az alapkőletételen Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője. A gazdaság kilábalása gyors ütemben valósulhat meg, a második negyedévtől kétszámjegyű növekedésre, az idén éves szinten 4 százalékos, jövőre pedig 5 százalékot meghaladó bővülésre lehet számítani - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Idén mind az állami, mind pedig a privát szféra beruházásai erősödhetnek: folyó áron mérve 9 százalék felett, volumenben 4 százalékot meghaladó mértékben - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Emberfeletti küzdelmet folytatnak a faggyal a gyümölcstermelők, miközben az aszály és a koronavírus-járvány is sújtja a mezőgazdaságot - mondta Nagy István agrárminiszter. A szakemberek egybehangzó véleménye szerint a koronavírus okozta járványt követően a fokozódó migrációs nyomás az illegális bevándorlók tízezreit zúdítja Európára - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németország budapesti nagykövetségének ügyvivőjét hivatalába kérette Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára. A megbeszélés témája Petry Zsolt németországi munkaadója általi elbocsátásának a napokban széles nyilvánosságot kapott esete volt. Ötmilliárd forintos magyar-kirgiz fejlesztési alapot hoznak létre azzal a céllal, hogy magyar cégek részt vehessenek Kirgizisztán infrastrukturális, pénzügyi, mezőgazdasági, egészségügyi modernizálásában - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Víztisztító berendezést adott át kirgizisztáni látogatásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közép-ázsiai ország hadseregének mobilkórháza számára. Lehetséges a vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek nagyon ritka esetei és az AstraZeneca gyógyszergyár oltóanyaga között, a vakcina előnyei azonban felülmúlják a mellékhatások kockázatait - közölte az Európai Gyógyszerügynökség. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport koronavírus elleni vakcinájának előnyei a beoltottak óriási többsége számára messze meghaladják az alkalmazásával járó esetleges kockázatokat. A világon 133 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,88 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint Előzetes regisztráció nélkül is megkaphatják a szerb állampolgárok a koronavírus elleni védőoltást az ország több településén is, bejelentkezés nélkül a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinája érhető el. Ukrajnában ismét jelentősen megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma, egy nap alatt csaknem húszezer, a megelőző napinál mintegy négyezerrel több új beteget jegyeztek fel, az elhunytak és a kórházba kerültek száma is rekordközeli volt. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította több csehországi szülő keresetét, akik azért fordultak a strasbourgi testülethez, mert a hatóságok pénzbírsággal sújtották őket gyermekeik kötelező védőoltásainak megtagadása miatt. Németország tárgyalást kezd Oroszországgal az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz vakcina beszerzéséről kétoldalú alapon, az Európai Uniótól függetlenül - jelentette be a német szövetségi egészségügyi miniszter. Az IMF javaslata szerint a magas keresetű magánszemélyek és a koronavírus okozta gazdasági válság alatt is jól teljesítő vállalatok extra adók befizetésével fejezhetnék ki szolidaritásukat a pandémia idején leginkább sújtott rétegekkel szemben. Oroszország felkészült a legrosszabb forgatókönyvekre az Egyesült Államokkal fennálló viszonyában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak, Moszkvában. Újabb katona esett el a Donyec-medencei fronton. Az Ukrajinszka Pravda hírportál kiemelte, hogy ő már a 11. ukrán katona, aki az elmúlt két hétben meghalt a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus övezetében. Nem volt személyi sérültje a tegnapi szentendrei áruháztűznek. A Sparnak több 100 millió forintos kárt okozott a tűz. Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, aki 16 éves nevelt lányáról készített pornográf felvételeket. Egy autista kislány ellen elkövetett szexuális erőszak, illetve két gyermekpornográfiával kapcsolatos ügy miatt három ember ellen emeltek vádat Zalában. Az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz egypárban tokiói kvótát szerzett az európai olimpiai kvalifikációs viadalon az olaszországi Varesében, ahol a zárónap utolsó versenyszámának döntőjében a harmadik helyen végzett. A MOL-Pick Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájától, miután a nyolcaddöntő első mérkőzéséhez hasonlóan a visszavágón is 33:28-ra kikapott a címvédő német THW Kiel csapatától. Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - MTK Budapest 31:32; Hungast Szombathelyi KKA - DVSC Schaeffler 20:32; Kisvárda Master Good SE - Váci NKSE 30:31; Motherson Mosonmagyaróvári KC - Alba Fehérvár KC 25:28 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B.Braun Gyöngyös - Grundfos Tatabánya KC 23:29; Sport36-Komló - Balatonfüredi KSE 26:30 Férfi kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Szolnoki Olajbányász - Alba Fehérvár 67:66; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - PVSK-VEOLIA 96:69; DEAC - Naturtex-SZTE-Szedeák 87:80 Férfi vízilabda ob I: Szeged - Szolnoki Dózsa 6:16; KSI SE - PVSK 9:9; Kaposvári VK - Budapesti Honvéd SE 7:18; Miskolci VLC - Tatabánya 14:5; VasasPlaket - OSC 11:8; FTC - Eger 16:8; BVSC Zugló - UVSE 21:8