A horvátok visszavásárolnák a MOL Zrt-nek korábban eladott INA-részvényeket

2025. szeptember 30., kedd 20:30 | Világgazdaság
INA Andrej Plenkovic MOL Zrt. horvát gazdaság INA-részvények

A horvát kormányfő kijelentette: ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök szerint stratégiai hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket, különösen az energiaválság fényében. A horvát kormányfő kijelentette: ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra.

A horvát politikában időről időre előkerül az INA, a nemzeti olajipari vállalat ügye. Most Andrej Plenkovic kormányfő adott új lendületet a vitának, amikor kijelentette: hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket a Molnak. Mint mondta, az energiaválság tapasztalatai egyértelművé tették, hogy az ország energetikai önállósága kulcskérdés.

A miniszterelnök szerint Zágráb komoly elemzéseket végzett és méltányos ajánlatot tett a magyar olajvállalatnak, ám azt nem fogadták el. „Horvátország nincs abban a helyzetben, hogy ötszörös árat fizessen. Ha normális áron akarják eladni, meg fogjuk venni” – jelentette ki Plenkovic.

A két ország között évek óta feszült a viszony az INA körül. 2014-ben Horvátország nemzetközi döntőbírósághoz fordult, korrupciót és szerződésszegést emlegetve a Mol részéről. A genfi fórum azonban elutasította Zágráb valamennyi kérelmét, így a magyar társaság pozíciói megerősödtek.

Plenkovic már 2016-ban is belengette, hogy az állam kivásárolja a Mol részesedését. Jelenleg a horvát állam 44,84 százalékkal rendelkezik az INA-ban, míg a Mol 49,08 százalékos tulajdoni hányaddal bír, és irányítói jogokat is gyakorol.

 Fotó: Shutterstock

 

