A horvát elnök szerint a Krím már nem lesz többé Ukrajna része

Német tankok Oroszország ellen - sok szerencsét! - jelentette ki a Leopard harckocsik küldésére reagálva Zoran Milanovic. Úgy látja, hogy a német tankok átvezénylése a frontra méginkább homogenizálja majd az oroszokat és közelebb tolja Moszkvát Pekinghez.

Azt is kijelentette, hogy Horvátországnak a humanitárius segélyek küldésén, valamint az orosz agresszió elítélésén túl nem kellene részt vennie ebben a konfliktusban. Milanovic mélyen elítélte és erkölcstelennek nevezete, amit a Nyugat tesz az ukrajnai háború okán.

A Krím sosem lesz már többé Ukrajna része. Ez kristálytiszta. A német tábornokok is ezt gondolják ez egyértelmű!

- mondta újságíróknak Zoran Milanovic hétfőn.

Bár a Krím önkényes elcsatolását ugyanebben az interjúban egy mondattal korábban bűnnek nevezte a horvát elnök, a média mégis a Krímről szóló mondatot kapta fel és Ukrajna is azonnal tiltakozott.

A kijevi magyar nagykövetet azonban be is kérették az ukrán külügyminisztériumba, Orbán Viktor hétvégi kijelentései miatt.

A The American Conservative lapnak azt mondta a magyar miniszterelnök, hogy Oroszország a választások előtt nem engedhet meg magának vesztes háborút, ezért úgy véli, hogy Moszkva Ukrajnát inkább kormányozhatatlan ronccsá változtatja és ez sikerülhet is. Most olyan, mint Afganisztán, senkiföldje.

Az ukrán külügyminisztérium nagyon hevesen reagált. Azt közölték Kijevben a magyar nagykövettel, hogy ukránellenes a retorika, amelyet a magyar vezetés hosszú ideje folytat, teljességgel elfogadhatatlan, és arra figyelmeztetnek, hogy súlyos károkat okoz az ukrán–magyar kapcsolatokban.

