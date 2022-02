A hondurasi igazságszolgáltatás elrendelte Hernández volt elnök őrizetbe vételét

Megosztás itt:

Az illetékes törvényszék szóvivője szerint Hernándeznek 24 órán belül meg kell jelennie a bíróság előtt. Szemtanúk szerint a volt elnök kedden fel is adta magát a rendőrségnek.

Hernández január 27-én, Xiomara Castro elnök beiktatásával távozott hivatalából.

A volt államfő határozottan tagadja, hogy a vádakban szereplő tevékenységet folytatott volna.

Testvérét, Juan Antonio "Tony"' Hernándezt, aki maga is hondurasi kongresszusi képviselő volt, 2021 márciusában az Egyesült Államokban kábítószer- és fegyverkereskedelem vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Az ítélethirdetéskor Matthew Laroche helyettes amerikai ügyész a bűncselekményeket államilag támogatott kábítószer-kereskedelemnek minősítette.

Ebben az ügyben tartják felelősnek az amerikai ügyészek a volt elnököt is, aki 2014 és 2022 között volt hivatalban. Szerintük Tony Hernández kenőpénzeket közvetített drogkereskedőktől a bátyjának, cserébe azért, hogy megvédje a Hondurason átmenő szállítmányaikat. A vádak szerint több tonna, Kolumbiából és Venezuelából származó kokain haladt át ilyen módon az országon az Egyesült Államok irányába. Egyes esetekben a rendőrség és a hadsereg tagjai kísérték a drogszállítmányokat, mondták az ügyészek. Azt is állították, hogy Juan Orlando Hernández még a hondurasi kongresszus tagjaként kapott kenőpénzt, és más törvényhozók megvesztegetésében is része volt, hogy azok támogassák őt a testület elnökeként.

A kiadatási kérdésben a hondurasi legfelsőbb bíróság dönt. A testület kedden összeült, és kijelölt egy bírót az ügy tárgyalására. Hernández védői szerint az eljárás akár két-három hónapot is igénybe vehet.

MTI