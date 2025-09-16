Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A holland uralkodó megkongatta a vészharangot

2025. szeptember 16., kedd 22:13 | MTI
Hollandia közbiztonság migráció Vilmos Sándor

A migráció kontrollálása Hollandia egyik legnagyobb gondja, és sürgetőbb, mint valaha volt - jelentette ki Vilmos Sándor holland király kedden az új parlamenti ülésszak megnyitása alkalmából Hágában elmondott trónbeszédében.

  • A holland uralkodó megkongatta a vészharangot

A király kiemelte: a kabinet ügyvivő státusza ellenére a legfontosabb feladat továbbra is a migráció kezelése.

Vilmos Sándor sürgette a nitrogénszennyezés okozta válság rendezését is, amely akadályozza a nagyszabású lakásépítési és infrastrukturális beruházásokat. Mint mondta, az ipar, a mezőgazdaság és a természet érdekeit egyensúlyba kell hozni, miközben az élelmiszerbiztonság megőrzése is elengedhetetlen a "geopolitikai bizonytalanság idején".

A király szólt a hollandiai közbiztonság iránti társadalmi aggodalmakról is, különösen a nők elleni erőszak kapcsán.

"Nem fogadhatjuk el, hogy a nők és a lányok féljenek az utcán, vagy hogy valaki nem érezhesse biztonságban magát vallási jelképei, illetve szexuális orientációja miatt"

- mondta.

Hozzátette: a társadalmi polarizáció az utcán, az online térben, az egyetemeken és a politikában egyaránt megnehezíti a döntéshozatalt.

"A vita és a különböző vélemények a demokrácia részei, de ugyanígy az is, hogy képesek legyünk túllátni a különbségeken, és közelíteni egymáshoz"

- fogalmazott.

A holland király beszédében kitért a gyorsan változó nemzetközi környezetre, a mesterséges intelligencia terjedésére, a kereskedelmi vámokra és a gazdasági erőviszonyok átalakulására is. A NATO júniusi hágai csúcstalálkozóját "emlékeztetőnek" nevezte arra, hogy Európának növelnie kell védelmi kiadásait. A gázai háború kapcsán hangsúlyozta: Hollandia csak nemzetközi partnereivel együtt tud hatékonyan fellépni a tűzszünet érdekében.

További híreink

Fordulat az időjárásban: ez jön a viharos széllökések mellett

Zelenszkij nyíltan kihívta Trumpot: „Putyin csak az erő nyelvén ért!”

Ez a 3 csillagjegy óriási anyagi áldásra számíthat a következő időszakban

Ez már kabaré: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz egymást buktatták le + videó

Rossz vicc: erre a 16 vármegyére adtak ki riasztást

31/ATLAS: újabb rejtélyes jelenséget produkált a Föld felé száguldó csillagközi objektum

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Így lesz ragyogóan tiszta a lakás – profi takarítók árulják el a trükköt!

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó
2
Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”
3
Hatalmasat dobott Tokióban Halász Bence
4
Fegyveres fenyegetés a Tisza Párttól? - Orbán Viktor reagált
5
Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan
6
Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország
7
Zelenszkij nyíltan kihívta Trumpot: „Putyin csak az erő nyelvén ért!”
8
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
9
Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó
10
Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

 Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!