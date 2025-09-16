A holland uralkodó megkongatta a vészharangot

Megosztás itt:

A király kiemelte: a kabinet ügyvivő státusza ellenére a legfontosabb feladat továbbra is a migráció kezelése.

Vilmos Sándor sürgette a nitrogénszennyezés okozta válság rendezését is, amely akadályozza a nagyszabású lakásépítési és infrastrukturális beruházásokat. Mint mondta, az ipar, a mezőgazdaság és a természet érdekeit egyensúlyba kell hozni, miközben az élelmiszerbiztonság megőrzése is elengedhetetlen a "geopolitikai bizonytalanság idején".

A király szólt a hollandiai közbiztonság iránti társadalmi aggodalmakról is, különösen a nők elleni erőszak kapcsán.

"Nem fogadhatjuk el, hogy a nők és a lányok féljenek az utcán, vagy hogy valaki nem érezhesse biztonságban magát vallási jelképei, illetve szexuális orientációja miatt"

- mondta.

Hozzátette: a társadalmi polarizáció az utcán, az online térben, az egyetemeken és a politikában egyaránt megnehezíti a döntéshozatalt.

"A vita és a különböző vélemények a demokrácia részei, de ugyanígy az is, hogy képesek legyünk túllátni a különbségeken, és közelíteni egymáshoz"

- fogalmazott.

A holland király beszédében kitért a gyorsan változó nemzetközi környezetre, a mesterséges intelligencia terjedésére, a kereskedelmi vámokra és a gazdasági erőviszonyok átalakulására is. A NATO júniusi hágai csúcstalálkozóját "emlékeztetőnek" nevezte arra, hogy Európának növelnie kell védelmi kiadásait. A gázai háború kapcsán hangsúlyozta: Hollandia csak nemzetközi partnereivel együtt tud hatékonyan fellépni a tűzszünet érdekében.