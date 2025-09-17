Keresés

A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítése volt

2025. szeptember 17., szerda 09:25 | Magyar Nemzet
Putyin Oroszország közös hadgyakorlat Belarusszia Zapad–2025

Öt napon át tartó közös hadgyakorlatot zárt le Oroszország és Belarusszia. A Zapad–2025 a hivatalos narratíva szerint tisztán védelmi jellegű volt, ám ezzel Oroszország hatalmi üzenetét is közvetítette a Nyugat felé.

  • A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítése volt

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A minszki gyakorlótéren mintegy száz újságíró és katonai megfigyelő követhette végig a bemutatót, ahol harckocsik, tüzérség, vadászbombázók és drónok vettek részt egy fiktív ellenség elleni harci szimulációban. A program során egy ellenséges támadást kellett visszaverni – látványos robbanásokkal, rommá lőtt makettfalvakkal és folyamatos tűzerővel, írja a Tagesschau.

A hadgyakorlat során az orosz hadsereg a Ukrajnában szerzett tapasztalatokat is beépítette. A manőver végén Valerij Revenko belarusz tábornok a transzparenciát és a béke iránti elkötelezettséget hangsúlyozta, Lukasenka belarusz elnök korábban pedig azzal érvelt: a Nyugat túlreagálja a gyakorlatot, és minden államot időben értesítettek. 23 országból érkeztek katonai megfigyelők, köztük három NATO-tagállamból: Törökországból, Magyarországról és az Egyesült Államokból, amelyekkel Belarusszia jelentősen javítani próbálja kapcsolatait. A gyakorlaton tízezer fegyverrendszer és modern, gyakorlati harci műveletekben használt eszköz vesz részt. Ez több mint 247 hajót foglalt magában – felszíni, tengeralattjáró és támogató hajókat. Emellett százezer katona vett részt a gyakorlatokon 41 kiképzőtéren, írta a RIA Novosztyi.

A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem agresszív célokat szolgált, és nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítését jelentette. Ugyanakkor emlékezetes: a 2021-es Zapad hadgyakorlat után néhány hónappal Oroszország Belarusszián keresztül megindította Ukrajna elleni invázióját.

Fotó: AFP

 

Kapcsolódó tartalmak

