A Hezbollah vezére megfenyegette Olaszországot + videó

Megfenyegette Itáliát és a nyugati országokat a Hezbollah vezére. A terrorszervezet második legfontosabb kulcsembere a napokban úgy nyilatkozott, hogy Itáliának, valamint minden Izraelt támogató országnak vesznie kell. Felszólította katonáit, hogy vegyék fel a harcot a gonoszok koalíciójával - számolt be Jánosi Dalma kollégánk a híradóban.

Sajtókommentek szerint a szervezet vezetője kiterjesztené a harcokat az Izraellel szövetséges nyugati országokra is, amennyiben azok továbbra is támogatják a zsidó államot. A terrorszervezet vezére szerint Olaszország is a gonoszok koalíciójának tagja, Palesztina ellensége, ezért vesznie kell.

Egy meggyilkolt Hezbollah harcosra való megemlékezésen hangzott el a konfliktus kiterjesztésére vonatkozó fenyegető üzenet.

Az arab vezér szerint a gonoszok koalíciójának tagja Olaszországon kívül az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság.

A jók koalíciójához tartozó országok között nevezte meg Palesztinát, Libanont, Jement, Iránt és Irakot. Az iszlamista terrorszervezet vezetője egy igen aggasztó nagy összecsapás képét rajzolta fel, melyben a jó és a rossz koalíciós felek leszámolnak egymással.

Úgy fogalmazott: minden olyan országnak vesznie kell, amely úgy véli, Izraelnek joga van a védekezéshez és a létezéshez.

Korábban november elején érte fenyegetés Olaszországot a Közel-Keletről. Akkor a Hamász palesztin terrorszervezet egyik vezére Róma és a Vatikán elfoglalására vonatkozó terveiről beszélt.