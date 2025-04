A helyiek tiltakoznak, mert félnek a bűnözés növekedésétől + videó

Megosztás itt:

Egy régi idősek otthonát akar befogadóközponttá átalakítani a spanyol kormány Salamancában, ami miatt a helyiek hevesen tiltakoznak. § Azt mondják, fogalmuk sincs, miért kell náluk elhelyezni az eredetileg a Kanári-szigetekre érkezett illegális bevándorlókat, ráadásul nagy létszámban, mert közel félezer embert vinnének oda. Sokan attól félnek, hogy érkezésükkel romlik a közbiztonság a városban. Már tüntettek is emiatt, kiemelve, hogy abban a városrészben, amit a kormány kijelölt, eleve megoldatlan biztonsági problémák vannak, és egy új központ csak súlyosbítaná a helyzetet. A jobboldali Vox helyi képviselői folyamatosan hangot adnak a lakosság aggodalmainak, és élesen bírálják a kormányt. Hétvégén emlékeztettek: hasonló megoldások más országokban, például Svédországban is kudarcot vallottak, de a spanyol kormány ennek ellenére ugyanebbe az irányba halad.

Hasonló a helyzet Granada egyik tengerparti településén is, ahová múlt héten meg is érkezett három busznyi illegális bevándorló érkezett. Ott egy korábban bezárt hotelt nyitottak meg átmeneti befogadóállomásként, annak ellenére, hogy az épület lakhatásra nem alkalmas. A városvezetés és a helyiek is azt nehezményezik, amit szinte mindegyik település, amelyik hasonló helyzetbe került, hogy előzetes tájékoztatás nélkül vitték oda az afrikai bevándorlókat, és semmit sem közöltek arról, meddig maradnak. A spanyol kormány régóta azt a gyakorlatot folytatja, hogy a többségében a Kanári-szigetekre érkezett illegális bevándorlókat kitoloncolás helyett áthozza a szárazföldre, és szétosztja őket a régiók között tehermentesítés címszó alatt, de valójában nem csökken a nyomás a kanári befogadórendszeren, mivel folyamatosan újabb és újabb emberek érkeznek az illegális útvonalakon.