A hazánk ellen rendszeresen áskálódó Daniel Freund néhány hete Washingtonban tárgyalt Magyarországról. A látogatás adatait a német zöldpárti európai parlamenti képviselő maga töltötte fel a hivatalos EP-profiljára. A Magyarországi helyzet és amerikai támogatás cím alatt található leírás szerint Freund a US Agency for International Development (USAID) szervezettel egyeztetett. Az egyeztetés egészen képtelen, egyúttal kérdések egész sorát veti fel: Daniel Freud mindenféle felhatalmazás nélkül, európai parlamenti képviselőként ment tárgyalni egy tagállamról egy harmadik, ráadásul unión kívüli ország hivatalába.

Washingtoni aknamunka hazánk ellen?

Az amerikai hatalomépítés egyik eszközeként számontartott ügynökségről azt tudni, hogy az Egyesült Államok egyik fő titkosszolgálati szervével, a CIA-val is szorosan együttműködik. A befolyásgyakorlási manőverei miatt sokat kritizált USAID 2022 végén jelentette be, hogy két évtized után új „Közép-Európa-programot” indít, amit egyebek mellett olyan balliberális szókapcsolatokkal indokoltak, mint a civil társadalom erősítése, a „független” média versenyképességének és fenntarthatóságának növelése, valamint a különböző civil szervezetek ellenőrző funkcióinak további kiépítése. Freund eddigi tevékenysége alapján leginkább csak az képzelhető el, hogy a képviselő a Biden-adminisztráció közelgő leköszönése előtt megszervezett tárgyaláson is a magyar érdekekkel és szuverenitással szembemenő agendát képviselt.

Kizáratná Magyarországot az unióból

A német politikus eddig is gyakorlatilag minden alkalmat megragadott a patrióta magyar kormány támadására. Az EP költségvetési ellenőrzési bizottságának egyik hangadójaként élen járt a Magyarország elleni szankció sürgetésében, így például évek óta lobbizik a hazánknak járó uniós források visszatartásáért. Figyelemre méltó, hogy Freund elismerte: részben azért szorgalmazza Magyarország pénzügyi szankcionálását, mert az Orbán-kormány nem ért egyet az unió migránspolitikájával. A német zöldpolitikus szélsőségesen bevándorláspárti nézeteit szemlélteti, hogy Magyarország álláspontja miatt még azt is felvetette, hogy kiléphetnénk az unióból.

Freund szerint Orbán nem képviselheti az európaiakat

Daniel Freund Magyarország tavalyi soros uniós elnökségét is igyekezett megfúrni. Petícióban felszólította Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, hogy függessze fel a magyar elnökséget, arra hivatkozva, hogy szerinte Orbán Viktor miniszterelnök nem képviselheti az európaiakat.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Mandiner