A hatóságok aktái alapján korábban is már toplistás helyen volt a későbbi magdeburgi merénylő

A magdeburgi gázolásos esetről most az is kiderült, hogy a támadó korántsem volt ismeretlen a hatóságok előtt: a szövetségi rendőrség nyilvántartása szerint 105 alkalommal szerepel hat különböző szövetségi állam aktájában – írta meg a Focus.

Egy belső, bizalmas jelentés szerint legalább hat különböző szövetségi állam hatóságának látókörében volt Taleb Al Abdulmohsen a merénylet előtt. A Spiegel idéz a 16 oldalas jelentésből, amelyet az említett szövetségi rendőrség (BKA) készített.

A rendőrség eszerint 2013 óta követte a férfit, aki ellen összesen 14 nyomozást indítottak, amelyek többségét azonban lezárták.

Abdulmohsen egyébként maga is nagy feljelentő volt, összesen 18 feljelentést tett mások ellen, különösen egy menekülteket támogató egyesülettel szemben, ugyanakkor a bírákat és az ügyészeket is jelentgette, sőt állítólag saját ügyvédjét is.

A jelentés szerint kétszer jogerősen el is ítélték. Az utolsó ítélet éppen a magdeburgi támadás előtti napon született meg segélyhívásokkal való visszaélés miatt.

A szaúdi hatóságok egyébként először 2014 júliusában tájékoztatták a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatalt, hogy Abdulmohsen megfenyegette a nagykövetüket; a szaúdiak 2023-ban és 2024-ben ismét figyelmeztették a németeket az erőszakkal fenyegetőző férfi internetes bejegyzéseire. A jelentés szerint Abdulmohsen többször felvette a kapcsolatot a szövetségi belügyminisztériummal is. 2023 februárjában a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével többek között feltette nekik a kérdést: „20 embert kell megölni Berlin utcáin Németországban, hogy igazságot tegyenek?”

