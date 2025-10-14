Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Trump 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A hatalom az erőseké: Káosz és bizonytalanság Madagaszkáron a katonai puccs után

2025. október 14., kedd 21:20 | MTI

Drámai fordulat Madagaszkáron: a hadsereg átvette a hatalmat, miután Andry Rajoelina elnök külföldre menekült. Az új katonai vezető, Michael Randrianirina ezredes két évig tartó átmeneti időszakot hirdetett. A parlament hivatalosan is elmozdította a tisztségéből a menekülő elnököt.

  • A hatalom az erőseké: Káosz és bizonytalanság Madagaszkáron a katonai puccs után

Drámai fordulat Madagaszkáron: a hadsereg átvette a hatalmat, miután Andry Rajoelina elnök külföldre menekült. Az új katonai vezető, Michael Randrianirina ezredes két évig tartó átmeneti időszakot hirdetett. A parlament hivatalosan is elmozdította a tisztségéből a menekülő elnököt.

"Átvettük a hatalmat" – A puccs bejelentése

"Átvettük a hatalmat" – ezzel a rideg, egyértelmű mondattal jelentette be Michael Randrianirina ezredes az állami rádióban a hatalomváltást. A fegyveres erők elitegységének parancsnoka közölte: a katonaság feloszlatja az összes állami intézményt. A hatalmi vákuumot és a napok óta tartó tüntetéseket követően a hadsereg lépett, hogy átvegye az irányítást a szigetország felett.

A dráma felvonásai: Menekülő elnök, ülésező parlament

Az események villámgyorsan követték egymást. Andry Rajoelina elnök, látva, hogy a hadsereg elpártolt tőle és a tüntetők oldalára állt, hétfőn este külföldre menekült. Ismeretlen helyről sugárzott beszédében életét féltve indokolta távozását, de hangsúlyozta, nem mond le. A sorsa azonban megpecsételődött: a parlament alsóháza kedden, nem sokkal a katonai bejelentés előtt 130 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elmozdította hivatalából.

A jogi káosz: Érvényes rendeletek és érvénytelen döntések harca

A puccsot teljes jogi káosz kíséri. Az elnök még menekülése előtt rendeletet adott ki a parlament feloszlatásáról, amit az ellenzék érvénytelennek nevezett. Az elnöki hivatal szerint pedig éppen a parlament elmozdító határozata "érvénytelen és semmis". Az alkotmánybíróság mindeközben az új katonai vezetőt kérte fel az elnöki tisztség betöltésére. A jogi vitáknak azonban egyelőre nincs jelentősége: a fegyveres erők kezében van a tényleges hatalom.

A bizonytalan jövő: Két év átmenet, utána választások

Michael Randrianirina ezredes két évig tartó "megújulási időszakot" hirdetett, amelynek során népszavazást tartanak egy új alkotmányról, majd választásokat írnak ki. Addig azonban a bizonytalanság az úr Madagaszkáron. A katonai hatalomátvétel ismét rámutat a világban uralkodó instabilitásra, és arra, milyen törékeny a politikai rend ott, ahol hiányzik a stabil, a nemzeti érdeket képviselő vezetés.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

 

Kövesse velünk a madagaszkári helyzet legfrissebb fejleményeit!

További híreink

Elő a nagykabátot: jön a cidri – ilyen még nem történt időjárásunkban

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Itt a csúf igazság: ez a 3 csillagjegy kíméletlenül szakít veled

Marco Rossi döntött Sallai és Varga kezdetéséről a portugálok elleni meccsen

Ennek a 4 csillagjegynek felborítja az életét a Szuperhold ereje

Ronaldo hisztije, győztes gól a hosszabbításban: így omlott össze a portugál válogatott

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Férfi kézi: új szerződést ír alá a Veszprém egyik legjobbja – sajtóhír

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

További híreink

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
2
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
3
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
6
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
7
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről
8
Nincs új a nap alatt: Magyar Péterék „régi motorosokat” szednek elő a baloldalról
9
Így kezeli a kritikát Magyar Péter: testőrökkel és feljelentéssel + videó
10
Akár egy új világrend tablója volt látható a Sarm es-Sejkben: balliberális szereplők nélkül tartották meg a békecsúcsot

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Több tízezer emberélet a tét – alkoholszigorítást sürget a WHO

Több tízezer emberélet a tét – alkoholszigorítást sürget a WHO

 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden sürgősen felszólította az Európai Uniót az alkoholfogyasztás szigorúbb szabályozására. A drasztikus lépés célja az, hogy visszaszorítsák a régióban regisztrált, az alkohollal összefüggő több tízezer rákos megbetegedést.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!