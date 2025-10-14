A hatalom az erőseké: Káosz és bizonytalanság Madagaszkáron a katonai puccs után

Megosztás itt:

Drámai fordulat Madagaszkáron: a hadsereg átvette a hatalmat, miután Andry Rajoelina elnök külföldre menekült. Az új katonai vezető, Michael Randrianirina ezredes két évig tartó átmeneti időszakot hirdetett. A parlament hivatalosan is elmozdította a tisztségéből a menekülő elnököt.

"Átvettük a hatalmat" – A puccs bejelentése

"Átvettük a hatalmat" – ezzel a rideg, egyértelmű mondattal jelentette be Michael Randrianirina ezredes az állami rádióban a hatalomváltást. A fegyveres erők elitegységének parancsnoka közölte: a katonaság feloszlatja az összes állami intézményt. A hatalmi vákuumot és a napok óta tartó tüntetéseket követően a hadsereg lépett, hogy átvegye az irányítást a szigetország felett.

A dráma felvonásai: Menekülő elnök, ülésező parlament

Az események villámgyorsan követték egymást. Andry Rajoelina elnök, látva, hogy a hadsereg elpártolt tőle és a tüntetők oldalára állt, hétfőn este külföldre menekült. Ismeretlen helyről sugárzott beszédében életét féltve indokolta távozását, de hangsúlyozta, nem mond le. A sorsa azonban megpecsételődött: a parlament alsóháza kedden, nem sokkal a katonai bejelentés előtt 130 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elmozdította hivatalából.

A jogi káosz: Érvényes rendeletek és érvénytelen döntések harca

A puccsot teljes jogi káosz kíséri. Az elnök még menekülése előtt rendeletet adott ki a parlament feloszlatásáról, amit az ellenzék érvénytelennek nevezett. Az elnöki hivatal szerint pedig éppen a parlament elmozdító határozata "érvénytelen és semmis". Az alkotmánybíróság mindeközben az új katonai vezetőt kérte fel az elnöki tisztség betöltésére. A jogi vitáknak azonban egyelőre nincs jelentősége: a fegyveres erők kezében van a tényleges hatalom.

A bizonytalan jövő: Két év átmenet, utána választások

Michael Randrianirina ezredes két évig tartó "megújulási időszakot" hirdetett, amelynek során népszavazást tartanak egy új alkotmányról, majd választásokat írnak ki. Addig azonban a bizonytalanság az úr Madagaszkáron. A katonai hatalomátvétel ismét rámutat a világban uralkodó instabilitásra, és arra, milyen törékeny a politikai rend ott, ahol hiányzik a stabil, a nemzeti érdeket képviselő vezetés.

