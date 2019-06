A Hargita megyei önkormányzat elnökét is megbírságolta a román csendőrség

Gyurcsányék megalázó bérekért dolgoztatták az ápolókat - közölte a Fidesz. A Karácsony Gergely vezette zuglói önkormányzat zűrös pénzügyeire hívta fel a figyelmet a Fidelitas. Borbély Ádám arról beszélt: bár Karácsony Gergely az átláthatóságot hirdeti, még a közérdekű adatigényléseket sem válaszolja meg, ami törvénysértő gyakorlat. A budapestieket sikerült felráznia az első főpolgármester-jelölti vitának, ami remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy magas legyen a részvétel az ellenzéki előválasztáson - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. A kormány mintegy 48 milliárd forinttal költ többet oktatásra jövőre, mint idén - mondta Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. Július 1-jével nyolc százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók és védőnők alapbére - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár, Horváth Ildikó. Horváth Ildikó elmondta, ez az emelés a 2016-ban kezdődött többlépcsős béremelési program folytatása, és több mint 78 ezer szakdolgozót és 4400 védőnőt érint. A munkavállalók kétharmadát a kis- és középvállalatok alkalmazzák, ezért a kormány feladata, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsen, amely erőteljesebben támogatja a magyar tulajdonú vállalkozásokat - közölte Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter elmondta: a gazdaságvédelmi akcióterv és a jövő évi költségvetés az adócsökkentésekkel és a strukturális intézkedésekkel jelentősen javítja a magyar vállalkozások lehetőségeit. Néhány hónap alatt huszonötezer nyugdíjas tért vissza a munkaerőpiacra, így már százezren dolgoznak közülük - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzettel. Idén is támogatja Paks önkormányzata a város lakásainak energiatakarékossági felújítását, a programra 170 ingatlantulajdonos pályázatát fogadták be - közölte a polgármesteri hivatal. Hargita megye önkormányzatának elnökét, Borboly Csabát is megbírságolta 3 ezer lejre a román csendőrség az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szervezett békés tüntetés miatt. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Szemeszterben vizsgált területek bővültek, és a gazdasági kormányzáshoz olyan nem illeszkedő témák is előtérbe kerültek, mint az igazságszolgáltatás - mondta Varga Mihály Luxembourgban. A pénzügyminiszer kifejtette: a magyar gazdaság teljesítménye rendre felülmúlja az uniós várakozásokat, az idén 3,7 százalékos növekedést vár Magyarországon. Beiktatták hivatalába Szlovákia új köztársasági elnökét Pozsonyban. Zuzana Caputová személyében először került nő az államfői tisztségbe. Megtartotta első hivatalos ülését Moldovában a Maia Sandu vezette új koalíciós kormány. Irán folytatja a nagyhatalmakkal 2015-ben megkötött nukleáris megállapodása előírásainak fokozatos felmondását, ha nem kap „pozitív jelzéseket” a többi aláírótól - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Képviselőjelöltként indul az őszi parlamenti választásokon Ausztriában Heinz-Christian Strache volt alkancellár és egykori pártelnök felesége. Felfüggesztették a kiadatási törvénytervezet vitáját Hongkongban. A brit kormány által elvégzett vizsgálat alapján szinte biztosra vehető, hogy az iráni fegyveres erők egyik alakulata, az Iszlám Forradalmi Gárda hajtott végre támadást két olajszállító tartályhajó ellen - közölte a brit külügyminisztérium. Elfogták és kiadták a colombói hatóságoknak a húsvétvasárnapi Srí Lanka-i merényletek egyik fő gyanúsítottját - közölte az Interpol. Lemondott tisztéről a mexikói bevándorlási hivatal elnöke, Tonatiuh Guillén, akit azonnal pótoltak: helyét az ország börtönigazgatója veszi át. Életének 97. évében elhunyt Franco Zeffirelli olasz rendező, aki a film, a színház és az opera világában is maradandót alkotott. Ózdon elfogták azt a nőt, aki követ dobott az egyik görög teknősre a Fővárosi Állat- és Növénykert kifutójában. Egy férfi és egy gyermek holttestét fedezték fel egy vízből kiemelt gépkocsiban Nyékládházánál. Elfogtak a rendőrök egy 18 éves dunaújvárosi férfit, aki egy videoüzenetben azzal fenyegetőzött, hogy megöli az első embert, akivel találkozik az utcán - közölte a rendőrség. Elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki az újpesti Károlyi István-szobor feltételezett rongálóit - közölte a rendőrség. Halálos gázolás történt a 85-ös főúton, Veszkénynél. Szalagkorlátnak ütközött és meghalt egy motoros Zalaegerszegnél - közölte a rendőrség. Mától buszok pótolják a 4-es és a 6-os villamost a budapesti Nagykörút egy szakaszán. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés holnap éjfélig lesz érvényben. Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt ma. Forgalomkorlátozás lesz holnap a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt. A magyar női kosárlabda-válogatott 69-63-ra kikapott Lettországtól a csehországi felkészülési torna harmadik napján, Prágában. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 70:77 Tóth Tamás a 14. helyen ért célba a triatlonosok világkupa-sorozatának nur-szultani állomásán. Krists Neilands nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny negyedik szakaszát, a Kékestetőn záruló királyetapot, Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett. KO-val győzte le ellenfelét a Bellator MMA amerikai gáláján Borics Ádám.