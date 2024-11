A harcok csillapodásával a köztörvényes bűncselekmények váltak általánossá a Gázai-övezetben

Megosztás itt:

Anarchiába süllyedt a harcok dúlta Gázai övezet egy ENSZ-küldöttség értékelése szerint. „Az anarchia, amelyre már hónapokkal korábban figyelmeztettünk Gázában, mostanra bekövetkezett” – hangsúlyozta pénteken Adzsit Szunghaj, a világszervezet palesztin területekért felelős emberi jogi megbízottja egy videókonferencia útján tartott sajtótájékoztatóján, miután látogatást tett az övezetben. Mint mondta, különösen riasztó volt számára az éhínség mértéke.

Szunghaj közölte, hogy a viszonyokat tovább nehezíti a közrend és a közbiztonság összeomlása. Megjegyezte, hogy széles körben elterjedtek a fosztogatások és a szűkössé vált erőforrásokért vívott harcok.

A fiatal lányok helyzetét is szóvá tette. Mint mondta, többen is nemi erőszakról, zaklatásról, gyermekek molesztálásáról és az erőszak más formáiról számoltak be a menekülttáborokból. Mindezen felül a pusztítás mértéke csak tovább rontja a körülményeket.

„Mindenki, akivel csak találkoztam, ennek a helyzetnek a végét követeli” – tette hozzá.

Kijelentette, hogy tömegesen szükség van arra, hogy segélyszállítmányok jussanak be a Gázai övezetbe, egyelőre azonban nem ez a helyzet. Az izraeli hatóságokat azzal vádolta, hogy akadályozzák a szállítmányokat, illetve „elutasítják a segélykonvojokat”.

A palesztin egészségügyi hatóságok szerint az utóbbi egy napban legalább 120 ember vesztette életét az izraeli hadsereg támadásaiban.

Forrás: Mandiner

Fotó: AFP