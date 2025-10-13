A hanyatló Nyugat új sportja? Újabb botrány a Vatikánban, a tiszteletlenségnek nincs határa + videó

Brüsszel adót emelne a háborúért, a baloldal végrehajtaná. A kormány a magyarokhoz fordul. A Nemzeti Konzultáció a te fegyvered. Töltsd ki, és védd meg a pénztárcádat és a békét!

A Közel-Kelet békét kapott, Európa háborút. Mi a tanulság?

Trump békét hozott a Közel-Keletre. De mit jelent ez Európa számára, amely a háború felé rohan? A kontraszt kijózanító, és bebizonyítja, hogy a magyar út a helyes. Kattintson az elemzésért!