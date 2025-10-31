Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

A Hamász visszaadta két izraeli túsz földi maradványait

2025. október 31., péntek 09:11 | MTI
holttestek túszok Hamász Izrael

Az iszlamista Hamász terrorszervezet visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek.

  • A Hamász visszaadta két izraeli túsz földi maradványait

A holttesteket már csütörtök este átadták a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik azokat az izraeli hadsereg (IDF) képviselőihez szállították. Az IDF a Tel-Aviv Abu Kabir nevű negyedében lévő igazságügyi orvosszakértői intézetbe vitte a koporsókat, ahol azonosították a földi maradványokat.

A 85 éves Amiram Kuper az utolsó a Nir Óz kibucból elrabolt hatvanhét emberből. A fogságban az izraeli katonák Hán-Juniszban folytatott műveletei során ölték meg. Közgazdász, mezőgazdász és költő volt, felesége, négy gyermeke és tizenegy unokája gyászolja.

Kuper - miután kilépett a katonai szolgálatból - a Nir Óz kibuc egyik alapítója volt, a Negev sivatag nyugati része benépesítésének egyik úttörője. A régió településeinek vezető közgazdásza volt nyugdíjba vonulásáig. Emellett tehetséges költőként és zeneszerzőként számos színdarabot, cikket és verseskötetet írt, amelyekben kifejezte a természet, a mezőgazdaság és a kibuci élet iránti szeretetét.

A huszonöt éves Szahar Baruch testvérével, Idannal együtt megpróbált egy ablakon keresztül megszökni a kibucot megszálló és otthonukat felgyújtó terroristák elől, de testvérét megölték, őt pedig elrabolták. Mintegy két hónappal később, 2023 decemberében az IDF bejelentette, hogy Baruch a fogságból való kimentésére tett kísérlet során életét vesztette. Az IDF kommandósai próbálták kimenteni, amikor tűzharcban meghalt. A terroristáknak sikerült a holttestével elmenekülniük.

Baruch egy hónappal a Hamász terrortámadása előtt tért vissza egy hosszú dél-amerikai utazásról, és arra készült, hogy megkezdje mérnöki tanulmányait a Ben Gurion Egyetem villamosmérnöki tanszékén.

A két újabb holtest átadása után 11 izraeli túsz földi maradványai maradtak a Gázai övezetben.

MTI

További híreink

Elhunyt a magyar művészeti gondolkodás egyik legnagyobb alakja

Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó

Ezek Magyarország legszebb várai – Időutazás a múlt viharos századaiba

Bárcsak maláriát kapott volna… – megszólalt az ökölvívó szövetség tiszteletbeli elnöke Süllős Gyula haláláról

„Nem akarnak segíteni" - Van Dijk és Szalah cserben hagyja a Liverpoolt

Belgium hadüzenetnek is beillő fenyegetést küldött Oroszországnak

Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben

Nagy csapás érte a Barcelonát, Hansi Flick nehéz helyzetbe került

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

További híreink

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó

Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát
2
Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából
5
Hamarosan véget ér a háború? – A béke kilátásai Európában
6
Vezércikk – Orbán Viktor újra a világ békeközvetítője + videó
7
Bejelentették Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának pontos időpontját + videó
8
III. Károly döntött öccséről – Andrásnak hercegi címétől megfosztva távoznia kell az ősi birtokról
9
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
10
Louvre-rablás: egyre többen rácsok mögött + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!