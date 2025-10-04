Keresés

2025. 10. 04. Szombat Ferenc napja
Külföld

A Hamász kész kiadni az összes túszt, beleértve a már meghaltak holttesteit is

2025. október 04., szombat 08:49 | MTI
túszok Hamász Háború Izraelben izraeli túszok

A Hamász iszlamista terrorszervezet péntek este bejelentette, kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni az övezet feletti irányítást. A bejelentést nem sokkal az amerikai elnök hozzájuk intézett felhívása után tették közzé.

  • A Hamász kész kiadni az összes túszt, beleértve a már meghaltak holttesteit is

A közlemény szerint az iszlamisták készek kiadni az összes túszt, beleértve a már meghaltak holttesteit is, cserébe izraeli börtönökben őrzött palesztinokért, illetve leszögezték: készek azonnal, "közvetítők révén" tárgyalásokba bocsátkozni a részletekről.

Hangsúlyozták azt is, készek átadni az övezet irányítását egy palesztinokból álló "független szakértői csoportnak", hozzátéve, hogy a terület jövőjéről a palesztinoknak további megbeszéléseket kell tartania, amelyeken a Hamász is részt akar venni.

Leszögezték azonban azt is, hogy a Donald Trump amerikai elnök által előterjesztett húszpontos béketerv más részleteiről tovább tárgyalnának.

Trump a Truth Social közösségi médiában közzétett üzenetében üdvözölte a Hamász bejelentését, aláhúzva, hisz abban, hogy a szervezet "kész a tartós békére", valamint felszólította Izraelt, hagyjon fel a Gázai övezet elleni légicsapásaival annak érdekében, hogy az ott fogva tartott túszokat mielőbb kihozhassák.

"Már meg is kezdtük az ennek részleteivel kapcsolatos egyeztetéseket; ez nem csupán Gázáról szól, ez a régóta keresett BÉKE a Közel-Keleten" - szögezte le.

Az izraeli miniszterelnöki iroda közleményében aláhúzták, továbbra is teljes mértékben együttműködnek az amerikai elnökkel a háború lezárása érdekében, a zsidó állam által lefektetett alapelvek jegyében, amelyek egybecsengenek Trump elképzeléseivel.

A Hamász közleményét üdvözölte Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is.

António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a konfliktusban részt vevő feleket, "ragadják meg az alkalmat, hogy véget vessenek a tragédiának".

Trump nem sokkal a Hamász bejelentése előtt azt mondta, vasárnap estig adott határidőt a terrorszervezetnek, hogy elfogadja a gázai övezeti konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet.

"Ha ez az utolsó esély nem vezet megállapodáshoz, olyan pusztítás sújtja a Hamászt, amilyet még soha senki nem látott" - jelentette ki a Truth Social platformon.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

